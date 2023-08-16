Как претендентки на корону "Мисс Беларусь" продолжают готовиться к финалу конкурса?

Самые обаятельные и привлекательные - это о них, финалистках XIII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь". 24 девушки со всех уголков республики приехали в столицу, чтобы побороться за желанную корону. За плечами конкурсанток кастинговая лихорадка, месяцы работы над корректировкой внешних данных и прокачки навыков дефиле, чувства стиля и умений визажа. И вот финишная прямая. Чем занимаются девушки за 3 недели до главного шоу? Виктории Шарковой удалось провести с красавицами несколько умопомрачительных, с женской точки зрения, часов этой сложной недели.

Среди участниц конкурса архитектор, следователь, IT-специалист и даже будущий кардиохирург. Серьезные профессии - дополнение к внешней красоте. Конкуренция видна уже в кулуарах. Одна из финалисток Диана Гайдай - студентка Университета информатики и радиоэлектроники. Красавица точно знает, что такой опыт изменит ее и сделает более смелой и решительной. Самое главное на пути к победе - это дисциплина и режим.

Диана Гайдай, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2023":

В этом году проект символично посвящен идее созидания через красоту. Чтобы все прошло гладко, иногда репетиции длятся 8 часов, как рабочий день. Жесты, походка и даже настроение имеют значение. Дарье Шестухиной выполнять непростую хореографию помогли учеба по специальности "дирижирование" и музыкальный слух.

Дарья Шестухина, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2023":

Претенденток на титул королевы красоты начали выбирать еще в феврале. Отборочные кастинги прошли по всей стране. Попытать удачу пришли 850 девушек - это больше, чем в предыдущие годы. Увеличению числа поспособствовал пересмотр условий участия в конкурсе.

Если по прежним правилам за статус самой красивой девушки могли бороться белоруски до 24 лет, то сейчас в возрасте до 27. Также увеличен минимальный рост со 172 до 174 сантиметров. Но как отмечают организаторы, одной красоты недостаточно. На этапах отбора учитывались интеллектуальные способности.

Божена Еремич, директор - художественный руководитель Национальной школы красоты:

В промежутках между дефиле девушки успевают посещать мастер-классы по постановке речи и нанесению макияжа, также консультации диетолога, косметолога и стилиста. Для расширения кругозора - встречи с политологами. А сегодня финальные штрихи к видеовизиткам - озвучивание текста. День у конкурсанток выдался не из легких.

Диана Царева, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2023":