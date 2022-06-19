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Как при помощи аппарата ЭКМО детские кардиохирурги спасают жизни младенцев
Состояние человека ждущего под дверью операционной,может понять только тот, кто хоть раз ждал. Мужчина стал папой впервые, но увидеть долгожданного первенца все еще не может. У малыша врожденный порок сердца. За его жизнь борются врачи, не давая никаких прогнозов.
В течение первых же суток ребенку стало очень плохо. Сердечная деятельность у него была очень слаба, по приезду к нам ребенок буквально в течение часа очень сильно ухудшился. И состояние его было крайне тяжелым, можно назвать термальным. И было принято решение подключить его к ЭКМО.
По сути, ЭКМО заменил младенцу работу сердца и легких и позволил жить головному мозгу. Так было на протяжении 4 часов. Шесть дней на ЭКМО и столько же после на ИВЛ - это уже история другого ребенка.
С разницей в полгода в РНПЦ детской хирургии попали новорожденные Александр (с пороком сердца) и Виктория, 2-месячная девочка из Могилева, у которой обнаружили коронавирусную пневмонию.
На тот момент, когда мы уже по санавиации вызывали бригаду, шансов на дальнейшую жизнь у ребенка не было. Она находилась на искусственной вентиляции легких на предельно допустимых параметрах. И, к сожалению, ее состояние ухудшалось, т.е. падала сатурация. И если бы не этот метод терапии, шансов бы у ребенка не было.
Виктория стала первым ребенком не только в Беларуси, в СНГ, которого в столь раннем возрасте при коронавирусе подключили к ЭКМО. Девочку вылечили, выходили. Сейчас ее реабилитацией занимаются в Могилевской больнице. Мама до сих пор не верит, что все позади.
Было 50 на 50. Доедет, не доедет. Как станет на этот аппарат, как организм воспримет, не будет ли отторжения. Не будет ли серьезных последствий в плане тромбозов, кровотечений, там очень серьезные побочные эффекты.
В Беларуси отработана схема помощи детям с разными патологиями. Когда нужен ЭКМО, в любую больницу выезжают специалисты РНПЦ детской хирургии, подключают аппарат и только так везут в Минск.
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