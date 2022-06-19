Как при помощи аппарата ЭКМО детские кардиохирурги спасают жизни младенцев

На тот момент, когда мы уже по санавиации вызывали бригаду, шансов на дальнейшую жизнь у ребенка не было. Она находилась на искусственной вентиляции легких на предельно допустимых параметрах. И, к сожалению, ее состояние ухудшалось, т.е. падала сатурация. И если бы не этот метод терапии, шансов бы у ребенка не было.

Марина Шарко, заместитель главврача Могилевской областной детской больницы