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Как при возможных угрозах будут защищать Беларусь, профессионалы расскажут в проекте "Диспозиция"
Обострение в Восточно-Европейском регионе не спадает. Кроме боевых действий в Украине, весеннюю военную активность усиливает НАТО.
Ряд учений блока разворачивается у самых границ Беларуси. Как и кто будет нивелировать возможные угрозы -расскажут профессионалы в"Диспозиции".
"Диспозиция". Новые грани спецоперации
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Даже самый радикальный оптимист не рискнет уж пророчествовать о скором и устойчивом мире в Европе. В Украине началась новая фаза военной спецоперации. И не прекратились попытки со стороны националистов угрожать Беларуси. Наши военные отвечают на подобные высказывания нехотя. Надоело... Главное, что батальонные группы уже освоились у границы, здесь теперь для подразделений знакомая до тропинки местность. Да и местные.
Мы смотрели различного рода видео, где угрожают белорусскому народу, и нам это не страшно, мы готовы к любым условиям и уверены, что защитим родную землю от любого врага.
Люди уже знают свои обязанности как граждане Республики Беларусь. Оставлены телефоны необходимые для сообщения какой-то информации. Жизнь продолжается, несмотря на какие-то фейки и тому подобное.
Забот у военных скоро прибавится. И не только на юге. В Латвии разворачиваются масштабные учения "Намейс-2022". Причем есть яркая особенность. Затянутся маневры до 27 мая, что нехарактерно для тренировок армии Риги. Хотя Рига тут, скажем прямо, больше для предоставления территории, на которой работать будут воинские части из США, Великобритании, Польши, Чехии, Литвы, Канады. В общем, в авангарде те, кто не дает надежд на завершение боевых действий в регионе. Пройдут в мае и учения НАТО "Защитник Европы". Последние два года именно эти маневры наделали много шума. Сложно даже представить, что будет нынешней весной. И это тоже имеют в виду в белорусской армии.
Уверен в своем вооружении и военной технике, личном составе и знаю, что у меня люди – профессионалы своего дела, и внезапно возникающие задачи будут выполнять со стопроцентным качеством.
В эти дни армейский строй готовятся пополнить тысячи парней. Весенний призыв 2022 года – это, пожалуй, призыв в самое тревожное в современной истории Беларуси время. И наши парни чувствуют это. И потому еще острее испытывают потребность защитить матерей, детей, любимых.
Мне кажется, если было бы, не дай бог, на нашей территории серьезное военное положение, все бы встали и защищали свою страну и близких. Это важно. Думаю, что армия сделает из меня более серьезного мужчину морально, духовно и физически стану лучше.
Когда я сообщал своим друзьям, что в скором времени пойду на воинскую службу, поддержали меня. Сказали, что молодец, так будет лучше для меня, для родины, для всех.
А знаете, какой урок уже вынесла для себя Россия в ходе военной спецоперации? Не совсем военный урок вынесла. Так вот, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с этого года изучать историю в соседней стране начнут с первого класса, и в каждой школе в начале учебной недели будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг. Пожалуй, сложно не согласиться с целесообразностью подобного подхода. Иначе сегодня не устоишь.
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