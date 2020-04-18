Как привить арбуз на тыкву и получить гарантированный урожай

В теплице гомельский арбузовод Игорь Гринько осваивает новую технологию - прививает арбузы на тыкву лагенарию. Вряд ли все дачники готовы заниматься столь непростыми манипуляциями.



Арбузный урожай от Игоря Гринько в прошлом сезоне поразил дачников. Особенно запомнились его сочные желтые арбузы. Бахча в гомельской деревне Цегельня еще раз доказывает: при умелом подходе арбузы прекрасно вызревают в белорусском климате!



В этом году Игорь решил опробовать новые технологии и сорта, и передача "Дача" пройдет с ним путь от первой семечки до сбора урожая. Арбузная эпопея начинается!



В этом году пробует прививать арбузы на лагенарию, на тыкву. Чтобы привить, нам нужно начинать сезон на месяц раньше. Вот потихоньку балуемся.



Но не все так просто - будущий росток арбуза станет привоем, а подвоем - тыква лагенария.



Прививка - это гарантия. То есть, на нашем еще не полностью юге, и чтобы подстраховать себя по урожаю, надо именно привить на тыкву, потому что у нас в Беларуси тыква растет идеально.



Лагенария - холодостойкая культура, развивается при температуре почвы +5 градусов, а арбузу необходимо как минимум +15.



В результате прививки арбуз получит корневую мощную корневую систему и устойчивость тыквы к погодным условиям. По сути, это то же самое, что привить культурный плод на дичку.



Это будут арбузы раннего сорта "Сорренто"- с ярко-красной мякотью и высоким содержанием сахара. Всходы ожидаются дня через 3-4. А еще через недельку нужно будет посадить подвой: он растет быстрее, чем арбузы.



Подвоем у нас будет лагенария или посудная тыква, или дикая тыква. Вот можно сравнить с семечкой арбуза. Видно, где будет больше сила роста.



Яркие семена - чтобы видеть, что они обработаны. Обрабатывает их фирма. Чтобы от болезней, от всего остального.







Именно поэтому семена бывают и красного цвета, и синего. Обрабатывать семена можно и самостоятельно - так же, как обрабатывают картофельные клубни перед посадкой.



Работа идет, но арбузовод волнуется: прививки он будет делать в первый раз.



Это как бы вмешательство в природу, в растение.





Прошло 2 недели

Вот за 2 недели какой получился арбуз.

Ростки арбузов уже догнала лагенария, посаженная неделей позже. Арбуз - это привой, а лагенария - подвой.

Они уже примерно на одном уровне. И сейчас мы пойдем соединять вот эти юные сердца, то есть - начинать прививку.

Прививка повышает урожайность арбузов, и ягоды созревают на 10-15 дней раньше.

Чтобы для себя сделать гарантию урожая, нужно привить арбуз на подвой, что мы и будем делать. Вот мы его отрываем.

Корни нужно тщательно промыть в двух водах. И здесь мы видим, какие маленькие корни у арбуза. Совсем по-другому - у лагенарии.

Видите, совсем другая корневая система. Даже если их разделить, то получается... Вот на таком корне будет расти арбуз, если мы его привьем.

Для привики потребуются лезвия, аккуратность и терпение - собственное и помощников, без которых никак не обойтись. Игорю ассистирует его дочь Кристина.

Обязательно надо обезвредить или, точнее, обеззаразить лезвие, чтобы не занести инфекцию. У подвоя убираем точку роста и делаем надрез сверху вниз. Вот тон: убираем точку роста и делаем надрез.

Дочка делает арбуз - то, что будет прививаться. Надрез нужно делать снизу вверх.

Затем два растения как будто вставляются одно в другое и соединяются специальной прищепкой. За один весенний день арбузоводу нужно сделать с тысячу таких прививок и после этого посадить сдвоенные растения.

В этом нам поможет София. Торф мы делаем очень жидкий, чтобы не было пустот при корневой системе.

Все делается быстро, чтобы корневая система не нарушилась и не засохла. Приживаться привитое растение будет 15-20 дней. Росткам в это время нужно обеспечить тепло и влагу.

Сегодня погода за теплицей +12, за теплицей у нас + 43. Чтобы наша рассада не пересохла, надо ее обязательно поливать. Мы поливаем в час примерно 2-3 минуты таким легким туманом.

Поливать, кстати, нужно и ночью, пусть и немного реже. Но все же прививка арбузов - дело трудоемкое, хоть и обещает арбузоводам большой успех. А как поступить дачнику, желающему вырастить не тонны, а пару красных или желтых ягод? Игорь Гринько даст пару ценных советов. Не переключайтесь.

Можно просто на своих корнях садить арбуз. Все равно он вызреет, но только вызреет он через рассаду. Прививка: почему я думаю ей заниматься - это будет 100% получить большой урожай. А вот на своих корнях я 5 лет сажаю, и все путем.

В наших широтах арбузы нельзя сажать сразу в открытый грунт. Чтобы ягоды вовремя созрели, нужно делать это рассадой.

А пока - посадка на рассаду. Какие сорта и гибриды можно выбрать? Идеальные арбузы Игорь для себя уже определил.

Здесь вот обработанные. Это "Ф1". Это "Ау, продюсер", а это вот "Ливия". Что по качеству, что по весу. Они отличные.

В деревне Цегельня у Гомеля на бахче Гринько гибридные арбузы "Ливия" вырастают в среднем до 7 килограммов. Полосатик "Ау, продюсер", выведенный в Америке сортовой арбуз, но растет и вызревает ничуть не хуже, чем гибриды. И любимец публики - экзотический "Оранж кинг" с желтой мякотью и очень сладкий!

Сажать арбузы на рассаду нужно ближе к середине апреля. Что для этого нужно? Ничего особенного: грунт, кассеты и семена. Еще симпатичные помощницы, если повезет: Милана и Маргарита помогают папе и дедушке по мере сил. Рука у девочки уж точно легкая!

Заделываем не больше сантиметра. И после посадки, примерно через дня 3-4, поймаем всходы.

Ростки не нужно досвечивать, а только поливать. Расти арубзная рассада будет 30-35 дней.

Когда вырастут - пойдут на поле, под пленочку, под капельный полив.

Но это случится только в мае, а если погода будет не самая теплая, то и в начале июня. Возвратные заморозки - злейшие враги арбузов.

Рассаду арбузов в открытый грунт высаживают, когда почва на глубине расположения корней согреется выше +15-18 градусов.

Выращивание бахчевых культур через рассаду позволяет на две недели ускорить получение урожая¸ а если посадить рассаду под пленочные укрытия, то и на месяц.