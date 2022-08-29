Как продлить молодость девушек - ученые провели исследования

Исследования показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст человека на несколько лет, сообщает РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университетаим. И. Канта в составе российского научного коллектива считают, что полученные ими данные могут позволить повысить качество жизни девушек студенческого возраста, избежать будущих соматических заболеваний и существенно повысить их репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба вуза.

По словам одного из авторов исследования, лица одного паспортного возраста могут существенно отличаться друг от другапо функциональным возможностям организма, физической и умственной работоспособности, психоэмоциональному статусу, восприимчивости к инфекциям и наличию соматических болезней.

В идеальных условиях паспортный возраст должен совпадать с биологическим возрастом. Если биологический превышает паспортный, можно предполагать, что этот человек имеет признаки преждевременного старения организма. Если биологический возраст отстает от паспортного, это свидетельствует о большей продолжительности предстоящей жизни.