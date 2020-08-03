Как продлить свежесть лилий в вазе?

Когда подарили букет прекрасных лилий, сожалеешь только об одном - эта благоухающая красота ненадолго. Цветы быстро завянут и осыплются, если не воспользоваться народными хитростями.



Продлить век лилий в вазе должны отстоянная вода, удаление листиков и тычинок, спички и стиральный порошок.



Прежде, чем отправить лилии в вазу, необходимо освободить ту часть стебля, которая будет в воде, от листов. Это предотвратит гнилостные процессы. Обязательно удаляем тычинки. Руки теперь покрашены яркой въедающейся пыльцой, а цветы потеряли часть красоты. Зато в таком виде не будут долго увядать. Наверное. Любители цветов и профессиональные флористы не советуют ставить капризные лилии в воду из-под крана. Она должна предварительно отстояться в течение суток!



Делаем острым ножом крестообразный надрез на конце цветочного стебля. Теперь вставляем в него спичку. Таким образом мы добиваемся, чтобы вода лучше проникала в ткани растения, а значит, продлеваем жизнь срезанным лилиям.



Насыпаем в вазу небольшую щепотку стирального порошка. Перемешиваем и помещаем в продезинфицированную таким образом ветку лилии. Цветам должно понравиться.



Насколько хороши эти народные мудрости, покажет время. Ждем!



Прошло 5 дней.



Все лилии продержались довольно долго, но далеко не все дошли до финиша в первоначальном виде. Рассмотрим каждый букет подробнее.



