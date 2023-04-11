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Как продлить жизнь с помощью питания?
Врач - диетолог-нутрициолог Инна Рожокрассказалао способах продлить жизнь с помощью питания. Советы врача публикует sb.by.
"Нет абсолютно здоровых и целебных продуктов, как и абсолютно вредных. Нужно понимать, что еда - это источник не только питательных веществ, но и положительных эмоций, которые имеют не менее важное значение. Рацион должен гарантированно содержать все необходимые нутриенты, а их более 170 с известными рекомендуемыми дозировками", - отметила диетолог.
Нутрициолог предупредила, что мегадозировки витаминов и микроэлементов не улучшают состояние здоровья.
Соотношение белков, жиров и углеводов составляет 30:30:40. Достаточное количество белка в рационе - это 1,2-1,5 граммов на килограмм веса. Соотношение растительных и животных белков - 50/50. Адекватное количество полиненасыщенных жирных кислот тоже должно быть. Самое важное - Омега-3 из рыбьего жира.
"Разноцветная растительная пища как минимум пяти цветов должна быть ежедневно. Цвет определяет биофлавоноиды -полезные вещества для всех систем организма. Не допускайте монодиет, должно быть максимальное разнообразие в питании. Дополняйте традиционный рацион продуктами с гарантированным содержанием питательных веществ", - подытожила Инна Рожок.
Фото:pixabay.com
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