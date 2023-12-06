"Небесный" дизайн и кроны деревьев под куполом - как продвигается строительство новых станций минского метро

Строительство новых станций минского метро перешло на следующий этап: концептуальности добавила внутренняя отделка. Самая высокая степень готовности сейчас у "Аэродромной" - там "небесный" дизайн на финальной стадии. Строительный объект находится в современном и густонаселенном районе столицы Беларуси. Именно эта станция в перспективе будет одной из самых востребованных.

Всего же Минский метрополитен ежедневно принимает около 800 тыс. пассажиров, а это почти 300 млн человек в год. Сегодня подземная "артерия" столицы насчитывает 33 станции и три линии: Московская (она же "синяя" ветка), Автозаводская ("красная") и самая молодая - Зеленолужская ("зеленая").

Сейчас на третьей ветке работают всего четыре станции (их открыли в ноябре 2020 года). Еще три остановки добавятся уже в 2024 году - "Слуцкий гостинец", "Неморшанский сад" и "Аэродромная". В долгосрочной перспективе находятся еще семь станций. Таким образом зеленая ветка свяжет микрорайоны Курасовщина и Зеленый Луг.





В Минске планируется и строительство кольцевой линии. В четвертом маршруте будет 17 станций, это более 25 км. Подземная трасса будет дублировать второе городское автокольцо. Замкнутую магистраль пересекут со всеми линиями.

Взлетная полоса, парящие светильники в виде облаков и более 5 тыс. кв. м гранита на полу. Станция метро "Аэродромная" готова более чем на 90 %. Подземную экскурсию посетила Елена Витко.

Станция в зеленых цветах, а под куполом у нее - кроны деревьев. Таким будет "Неморшанский сад". "Слуцкий гостинец" объединит наследие прошлого и прогрессивное завтра. В архитектурные мотивы легли узоры легендарных слуцких поясов.

На "Аэродромной" воссоздали "воздушные интерьеры". Метро возводят на территории бывшего аэропорта "Минск-1". "Небесную" концепцию поддерживает сине-белая гамма, визуально пространство увеличивает отсутствие колонн и хорошее освещение. Конструкции имитируют парящие облака. Для большего антуража под землей воссоздали даже белые полосы самолета. От платформы до вестибюлей - дизайн единый. Входы стилистически поддерживают многоуровневые потолки.

До этого мы делали "Ковальскую слободу", "Юбилейную площадь" - там все было в одной плоскости, только пара перепадов. А здесь (на станции "Аэродромная". - Прим. ред.) все находится на разных уровнях, и это усложняет задачу. Но было интересно, как это получится. Потолки уже везде практически готовы. Только в одном вестибюле осталось их довесить по краям, там индивидуальные замеры. Ждем прихода материала - металлокерамических коробок, которыми будут обшивать колонны. Алексей Волынец, монтажник строительных конструкций ООО "Строительно-монтажное управлениеРанн билдинг"

Используются преимущественно белорусские отделочные материалы. Нашего производства также эскалаторы, лифты. На данный момент их устанавливают и проводят тест-драйв, завершается облицовка. Выложено более 5 тыс. кв. м гранита. Натуральный камень хранит и временные секреты: именно под платформой в перспективе будет пересадочный узел.

"Со временем, когда построят 4-е кольцо, здесь будет демонтирована часть платформы. Мы увидим лестничные спуски на 4-ю линию. Основные работы по возведению железобетонных конструкций выполнены. Сейчас идут отделочные, архитектурные работы", - рассказал заместитель главного инженера тоннельного отряда УП "Минскметрострой" Сергей Рудаковский.





Чтобы транспортный механизм работал идеально, возводят незаметный для пассажиров "подземный город": от мастерских и кладовых до вентиляционных камер и электроподстанций. Только на станции метро "Аэродромная" есть почти 200 тайных комнат.

Распределительный зал - сердце станции. Отсюда можно управлять всем - и тяговой электроэнергией для поездов, и освещением. Все сделано на автоматике, что-то дежурный по станции включает с пульта, что-то - из депо. Владимир Праневич, бригадир электромонтажного управления УП "Минскметрострой"