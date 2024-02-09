Как проголосовать не по месту прописки и в какую участковую комиссию обращаться с вопросами

До единого дня голосования в Беларуси осталось 15 дней. Подготовка входит в завершающую фазу. С 9 февраля каждый избиратель может обратиться в участковую комиссию, чтобы уточнить внесенные о себе сведения.

Дело в том, что в эту электоральную кампанию списки формируются непосредственно на основании регистра населения, они будут уточняться вплоть до дня голосования. 24 февраля станет последним днем, когда в дополнительные списки внесут тех, кто желает голосовать по месту проживания, не имея регистрации. Подробнее об этом рассказал председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович.

- Какие вопросы на данном этапе решают участковые комиссии?

- Основная задача - это сверка списков избирателей. Для этого проводятся обзвон и обход избирателей, чтобы уточнить, живут ли они по этому месту, может кто-то поменял место жительства, а также обращаются наши граждане как по телефону, так и в комиссию, чтобы уточнить, находятся ли они в списке избирателей.

- Если человек проживает не по месту регистрации, что ему сделать для того чтобы все-таки проголосовать?

- У нас есть категория граждан, которые прописаны в других регионах, а постоянно проживают в городе Минск. Они имеют возможность прийти на участок, показать паспорт, посмотреть, где они прописаны. Для того чтобы проголосовать в Минске, им необходимо несколько документов. Как правило, это договор о найме жилого помещения (арендная квартира, общежитие, проживание в частном секторе по договору). С этим договором и паспортом они могут прийти в день досрочного голосования и проголосовать в избирательном участке. Но такое право будет у граждан только во время досрочного голосования. 25 числа такой возможности не будет.

- Как избирателю узнать, в какую участковую комиссию обращаться с вопросами?