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Как прогулка по Капитолию конвертируется в космические сроки заключения, обсуждают эксперты "Клуба редакторов"
Предвыборная лихорадка охватывает все больше западных государств. Почему, когда речь заходит о борьбе за власть, они напрочь забывают о демократии?
Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбираются, как прогулка по Капитолию конвертируется в космические сроки заключения? И какой вердикт может вынести американский судья за фразу: "Вы знаете, что делать"? Инструкция Вашингтона: как закручивать республиканские гайки демократическим правосудием.
Сейчас мы слышим, к каким срокам приговариваются люди, которые пришли на экскурсию в Капитолий. Америка накануне выборов. Это посыл гражданам Америки: вот что с вами будет, если вы в следующий раз еще решите куда-то выйти. Поэтому напрягись народ американский и никуда не ходи.
А также что делать, когда паспортный стол уехал, а клиенты остались? Все рекомендации - в новом выпуске "Клуба редакторов"после "Панорамы".
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