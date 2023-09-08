Как прогулка по Капитолию конвертируется в космические сроки заключения, обсуждают эксперты "Клуба редакторов"

Сейчас мы слышим, к каким срокам приговариваются люди, которые пришли на экскурсию в Капитолий. Америка накануне выборов. Это посыл гражданам Америки: вот что с вами будет, если вы в следующий раз еще решите куда-то выйти. Поэтому напрягись народ американский и никуда не ходи.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси

