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Как происходит борьба за Арктику, и почему самый холодный регион рискует стать горячей точкой планеты, расскажем завтра в "Понятной политике"

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