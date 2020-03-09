3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как происходит сортировка мусора?
Сейчас в Минске практически в каждом дворе стоят контейнеры для раздельного сбора мусора.Это правда, что за ними приезжает один автомобиль. Но сделано это для того, чтобы, во-первых, удешевить вывоз отходов, а во-вторых, проблема в том, что люди выбрасывают, к примеру, пластик в стекло, и наоборот. И последующая сортировка все равно необходима.
После того, как вы забросили мусор в контейнер, за ним приезжает специальный автомобиль, который доставит отходы на сортировочный завод. Ежедневно работники завода принимают примерно 450 заполненных мусоровозов. Машины выгружаются в приемном цеху, и работники вручную достают крупногабаритный мусор: матрасы, коробки, строительные отходы. То, что пригодно для повторного использования, откладывают отдельно и передают на переработку, в первую очередь - коробки.
Более легкая упаковка поступает на ручную сортировку, у каждого сотрудника свой объект для сортировки.
Кстати, если вы случайно выбросили ценную вещь, ее могут найти на заводе. Важное условие - нужно помнить, в каком районе города стоит урна, куда улетела ценность.
Чем больше отсортировали изначально, тем меньше отправится на захоронение. Пока на заводе сортируют около 40 тысяч тонн коммунальных отходов в год, но большая часть вторсырья поступает непригодной для переработки.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов