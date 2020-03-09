Как происходит сортировка мусора?

Сейчас в Минске практически в каждом дворе стоят контейнеры для раздельного сбора мусора.Это правда, что за ними приезжает один автомобиль. Но сделано это для того, чтобы, во-первых, удешевить вывоз отходов, а во-вторых, проблема в том, что люди выбрасывают, к примеру, пластик в стекло, и наоборот. И последующая сортировка все равно необходима.



После того, как вы забросили мусор в контейнер, за ним приезжает специальный автомобиль, который доставит отходы на сортировочный завод. Ежедневно работники завода принимают примерно 450 заполненных мусоровозов. Машины выгружаются в приемном цеху, и работники вручную достают крупногабаритный мусор: матрасы, коробки, строительные отходы. То, что пригодно для повторного использования, откладывают отдельно и передают на переработку, в первую очередь - коробки.



Более легкая упаковка поступает на ручную сортировку, у каждого сотрудника свой объект для сортировки.



Кстати, если вы случайно выбросили ценную вещь, ее могут найти на заводе. Важное условие - нужно помнить, в каком районе города стоит урна, куда улетела ценность.



Чем больше отсортировали изначально, тем меньше отправится на захоронение. Пока на заводе сортируют около 40 тысяч тонн коммунальных отходов в год, но большая часть вторсырья поступает непригодной для переработки.



