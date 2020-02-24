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Как производят электробусы?
В последние годы в Беларуси набирает обороты не только тяжелое машиностроение, но и автомобильная промышленность. А на повестке дня переход от крупноузловой сборки автомобилей к производству полного цикла с максимально возможной локализацией процессов, что позволит избежать сложностей при экспорте автомобилей в другие страны ЕАЭС. Чтобы произвести свой продукт или какие-либо запчасти к нему, автопроизводители чаще всего обращаются в Институт автомобилестроения при Академии наук.
Кроме того, в институте проводят компьютерные тесты надежности всех разработок. И только после этого переходят к производству пробных версий. Крупные автопроизводители могут позволить себе содержать штат побольше и производить многие запчасти самостоятельно.
Нам повезло увидеть своими глазами, как производят электробус. Сразу попадаем в отдел, где изготавливаются элементы каркаса кузова. Далее попадаем на сварочный участок. Здесь элементы каркаса кузова постепенно приобретают более-менее узнаваемый вид. После установки кузова машина отправляется в цех покраски. После этого она попадает в сборочный цех, где первым делом устанавливают мосты, а уже потом начинают монтировать электрику и стекла, а также наполнять другой важной начинкой. На финишной прямой отделка салона и кабины водителя.
Увидеть процесс сборки электробуса даже за полную рабочую смену не получится: на одну машину уходит около месяца. Надпись Made in Belarus на автомобильной технике можно увидеть в разных уголках земли: в странах СНГ, Европе, Великобритании, Индонезии и многих других странах.
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