Как проходила миссия спецотряда "ЗУБР" в Турции

Месяц назад, 6 февраля 2023 года, синтервалом в девять часов на юге Турции произошлосразу два мощных землетрясения. Отсчет времени в пострадавших районах стал исчисляться минутами. Под завалами хоть и оставались живые люди, но с учетом их ранений и обезвоживания необходимо было действовать. Собственных сил турецким спасателям не хватало, ведь пострадало 10 провинций. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обратился за помощью к международному сообществу.

В числе первых на просьбу откликнулся белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава государства поручил отправить в Турецкую Республику белорусский спасательный контингент. Благо, в Беларуси есть спецотряд "ЗУБР", аккредитованный по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению INSARAG.

За время международной спасательной операции были спасены около 200 человек, и шестеро из них были извлечены из-под завалов белорусским спецотрядом "ЗУБР".

Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании подготовило фильм "Рука помощи" о спасательный миссии белорусов в Турецкой Республике.Юрий Шевчукв те дни побывал на месте трагедии, своими глазами все увидел и рассказал отом, что там происходило.

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Бойцы спецотряда собрались за 10 часов (это международный норматив в таких случаях) и приготовились к вылету. Всего в Турцию была собрана команда из 64 человек (опять же стандарт INSARAG). Каждый профи в своем деле. Спасатели, медики, кинологи, водители, связисты, координаторы. Спасательную миссию возглавил начальник республиканского отряда специального назначения Игорь Зарембо. Когда спасатели садились на борт ИЛ-76, в Турции под завалами находились тысячи человек. И со взлетам самолета они получили надежду от белорусского спецназа "ЗУБР".





Преодолев около 4 тысяч километров, через 5 часов самолет ИЛ-76 с белорусскими спасателями на борту приземлился в аэропорту турецкого города Газиантеп. До землетрясения здесь проживало более двух миллионов человек. Это, к слову, шестой по населению мегаполис страны.

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от этого населенного пункта, поэтому Газиантеп оказался далеко не самым пострадавшим городом в этом регионе. Именно поэтому белорусские спасатели попросили разрешение у местных властей отправиться в город Кахраманмараш - один из самых пострадавших городов от стихии.





По приезде часть спецотряда начала разбивать лагерь, а одно отделение сразу же отправилось на боевое задание. Во время его была спасена первая женщина.

Группа Евгения Высоцкого работала по информации турецких коллег и знала, что под обломками находится живой человек. Профессионализм белорусских спасателей не подвел, и через несколько часов девушка была спасена.

Белорусские спасатели изъявили желание трудиться в круглосуточном режиме. Поскольку 8 февраля на место прибыла лишь первая часть спецподразделения - 32 человека, в первые дни работали в связке с российскими сотрудниками центра "СПАС". Контингент МЧС России в Турции составил порядка 200 человек.

В первый день белорусско-российский тандем трудился плечом к плечу до позднего вечера. И эта совместная работа принесла свои плоды.

Спустя несколько часов из-под завалов были извлечены две женщины.