Как проходила репетиция парада к 3 июля на аэродроме в Липках

Для нас это очень большая честь представлять как нашу бригаду, так и этот комплекс на этом параде, потому что очень большая дата - 80 лет освобождения Беларуси. Данный комплекс очень современный, новый. Управлять сложно, но весь личный состав подготовлен.

Старший парадного расчета "Искандер-М"