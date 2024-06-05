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Как проходила репетиция парада к 3 июля на аэродроме в Липках

Беларусь готовится отметить 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По случаю 3 июля в Минске состоится военный парад.

Сегодня на аэродроме в Липках прошла репетиция. Участие принимают более 250 единиц техники и 26 расчетов. Около тысячи человек задействованы в подготовке к военному параду. Впервые пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы, которые стоят на вооружении нашей страны.

Для нас это очень большая честь представлять как нашу бригаду, так и этот комплекс на этом параде, потому что очень большая дата - 80 лет освобождения Беларуси. Данный комплекс очень современный, новый. Управлять сложно, но весь личный состав подготовлен.
Старший парадного расчета "Искандер-М"

29 июня и 1 июля с 22:00 состоятся генеральные тренировки у стелы "Минск - город-герой". Прийти посмотреть на них смогут все желающие.

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