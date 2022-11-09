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Как проходили поиски Антонины Макаровой, той самой Тоньки-пулеметчицы
Самого известного палача Советского Союза искали 35 лет. Уголовное дело была заведено в 1943-м, а арестовали Тоньку-пулеметчицу лишь в 1978 году. На ее счету около 1,5 тыс. убитых стариков, женщин, детей, красноармейцев, партизан и подпольщиков. А вышли не карательницу случайно, когда ее супруг подал документы на выезд в Израиль.
В 1947 году, после рождения первой дочери, Антонина Макарова и Виктор Гинзбург расписались. Супруг Антонины сам из Полоцка. Он ушел на фронт, а на родине осталась вся семья: родители, братья и сестры, которые попали в гетто. Всех уничтожили нацисты. Покоятся в братской могиле. Именно поэтому после войны молодая семья Гинзбург жить в Полоцке не захотела. Тяжело. Виктор выбрал Лепель.
Тем временем поиски Тоньки-пулеметчицы не прекращались. Розыскной работой занимались все оперативные работники. Дело пополнялось новыми фактами. Как правило, их на допросах сообщали такие же военные преступники, которых задерживали сотрудники органов госбезопасности. То, что развязка близка, стало понятно в 1977 году, когда Виктор Гинзбург подал документы на выезд в Израиль.
К самому супругу придраться было не за что. А вот биография его жены заставила чекистов задуматься и обратить внимание уже на саму Антонину Гинзбург, в биографии которой отдельные эпизоды противоречили друг другу или не совпадали. В 1977 году Антонина Макарова была приглашена в военкомат, чтобы сверить отдельные данные, которые находились в ее деле. Там она не смогла ответить, кто командовал ее санбатом, в котором она (по имеющимся данным) служила с 1941 по 1944 год. Данных своих командиров она не помнила, начала путаться в показаниях.
Это еще больше насторожило советских контрразведчиков. Антониной Гинзбург занялись в рамках дела оперативной проверки. Это была тщательная следственная работа. И все больше фактов указывало на то, что именно ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник Антонина Гинзбург и есть та самая Тонька-пулеметчица.
В рамках оперативной проверки сотрудники органов госбезопасностипривлекали свидетелей - людей, которые видели и лично знали Тоньку-пулеметчицу, жителей поселка Локоть, которых она не успела расстрелять.
Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук:
Их привозили в Лепель. Более того, Антонина Макарова не подозревала, что идут процессы ее опознания этими людьми. Это были случайные эпизоды. Например, она приглашалась в собес, чтобы сверить данные по пенсии, а в коридоре находились люди, которые знали ее по Локоте. В кабинете, в который она заходила, находились те же самые люди. Такие ситуации специально создавались контрразведкой, чтобы не травмировать человека - а вдруг это на самом деле некая ошибка.Все, кого привозили в Лепель, узнавали в Антонине Гинзбург ту самую Тоньку-пулеметчицу. И это несмотря на то, что прошло более 30лет. После всех проверок был выдан орден на арест. Ее арестовали в июне 1978 года.
Подробности этой истории - в фильме АТН "Без срока давности. Девушка с глазами сатаны".
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