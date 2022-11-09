Как проходили поиски Антонины Макаровой, той самой Тоньки-пулеметчицы

Их привозили в Лепель. Более того, Антонина Макарова не подозревала, что идут процессы ее опознания этими людьми. Это были случайные эпизоды. Например, она приглашалась в собес, чтобы сверить данные по пенсии, а в коридоре находились люди, которые знали ее по Локоте. В кабинете, в который она заходила, находились те же самые люди. Такие ситуации специально создавались контрразведкой, чтобы не травмировать человека - а вдруг это на самом деле некая ошибка. Все, кого привозили в Лепель, узнавали в Антонине Гинзбург ту самую Тоньку-пулеметчицу. И это несмотря на то, что прошло более 30лет. После всех проверок был выдан орден на арест. Ее арестовали в июне 1978 года.

Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук