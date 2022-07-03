Как проходит День Независимости в Гродно?

Мы склоняем низко головы перед подвигом наших предков, которые сохранили этот мир, и восторгаемся нынешними белорусами, которые поддерживают этот мир. Мы видим нашу страну, которая развивается дальше, несмотря ни на что. Огромное спасибо всем белорусам, которые сохраняют единство.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

