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Как проходит День Независимости в Гродно?

В Гродно в этом году под торжества отвели весь исторический центр города.

Театрализованные представления под открытым небом, город мастеров и выставка продукции белорусской промышленности.

Атмосферу попытается передать Юрий Карнелович.

По традиции главный праздник страны - День Независимости - в Гродно отмечают с размахом. Десятки концертов в режиме нон-стоп, интерактивные площадки для всей семьи, аттракционы и экскурсии по историческому центру.

Старт празднованиям был дан в центральном парке Жилибера. Здесь к памятнику воинам-освободителям горожане в знак благодарности за мирное небо возложили цветы.

Мы склоняем низко головы перед подвигом наших предков, которые сохранили этот мир, и восторгаемся нынешними белорусами, которые поддерживают этот мир. Мы видим нашу страну, которая развивается дальше, несмотря ни на что. Огромное спасибо всем белорусам, которые сохраняют единство.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Пешеходная улица Советская превратилась в большой город мастеров. Здесь можно не только приобрести сувениры, но и поучаствовать в мастер-классах по их изготовлению. Центральная площадь Ленина стала символом достижений независимой Беларуси. Здесь работает выставка продукции промышленных гигантов страны. Многотонные БелАЗы, спортивные грузовики, современная сельскохозяйственная техника. Экспозиция продолжает работать еще с форума регионов Беларуси и России.

Современную, но уже военную технику можно увидеть на площади Тызенгауза, рядом работают тематические интерактивные площадки силовых структур.

Вечером музыкальный марафон подхватят классические артисты из Гродненской капеллы и музыканты военных оркестров. Также гродненцы присоединятся к республиканской акции "Споем гимн вместе!".

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