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Как проходит День Независимости в Гродно?
В Гродно в этом году под торжества отвели весь исторический центр города.
Театрализованные представления под открытым небом, город мастеров и выставка продукции белорусской промышленности.
Атмосферу попытается передать Юрий Карнелович.
По традиции главный праздник страны - День Независимости - в Гродно отмечают с размахом. Десятки концертов в режиме нон-стоп, интерактивные площадки для всей семьи, аттракционы и экскурсии по историческому центру.
Старт празднованиям был дан в центральном парке Жилибера. Здесь к памятнику воинам-освободителям горожане в знак благодарности за мирное небо возложили цветы.
Мы склоняем низко головы перед подвигом наших предков, которые сохранили этот мир, и восторгаемся нынешними белорусами, которые поддерживают этот мир. Мы видим нашу страну, которая развивается дальше, несмотря ни на что. Огромное спасибо всем белорусам, которые сохраняют единство.
Пешеходная улица Советская превратилась в большой город мастеров. Здесь можно не только приобрести сувениры, но и поучаствовать в мастер-классах по их изготовлению. Центральная площадь Ленина стала символом достижений независимой Беларуси. Здесь работает выставка продукции промышленных гигантов страны. Многотонные БелАЗы, спортивные грузовики, современная сельскохозяйственная техника. Экспозиция продолжает работать еще с форума регионов Беларуси и России.
Современную, но уже военную технику можно увидеть на площади Тызенгауза, рядом работают тематические интерактивные площадки силовых структур.
Вечером музыкальный марафон подхватят классические артисты из Гродненской капеллы и музыканты военных оркестров. Также гродненцы присоединятся к республиканской акции "Споем гимн вместе!".
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