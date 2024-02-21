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Нынешняя электоральная кампания - одна из самых ответственных за всю историю независимости страны. Сегодня второй день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и в местные советы. По данным Центризбиркома, явка избирателей составила уже практически 6 %. Как проходит досрочное голосование в Гомельском регионе - подробности у Натальи Игнатенко.

Ветковский район

В Гомельской области для досрочного голосования открыто 917 участков из 955. Остальные, закрытые, примут избирателей в основной день голосования. Кстати, в регионе из общего количества участков 466 находятся в городе, а 489 - в сельской местности.

С самого открытия участка для голосования № 9 в деревне Хальч многолюдно. В списках 938 избирателей. Кандидатов в депутаты люди хорошо знают - давно взвесили, кто чего стоит по реальным делам. Настало время выбирать. Важность момента сельчане понимают, а потому приходят на участки активно, чтобы высказать свою гражданскую позицию и отдать голос за будущее Беларуси. Каждый хочет внести свой вклад.

В период досрочного голосования избирательные участки работают с 12 до 19 часов без перерыва на обед. В сельской местности избирателю предлагают 4 бюллетеня, чтобы принять участие в выборы депутатов всех уровней, в то время как в столице - по два, в областных и районных центрах - на один больше - по три.

Приподнятое настроение и соответствующую атмосферу поддерживают творческие коллективы. Это уже хорошая традиция.

Участие в электоральной кампании - зона ответственности каждого гражданина. Всего же нужно выбрать более 12 тысяч депутатов в местные советы и 110 - в парламент.