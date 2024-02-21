3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как проходит досрочное голосование в Гомельском регионе
Мы вместе без оглядки на чье-либо мнение определяем дальнейший путь развития нашей Беларуси.
Нынешняя электоральная кампания - одна из самых ответственных за всю историю независимости страны. Сегодня второй день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и в местные советы. По данным Центризбиркома, явка избирателей составила уже практически 6 %. Как проходит досрочное голосование в Гомельском регионе - подробности у Натальи Игнатенко.
Ветковский район
В Гомельской области для досрочного голосования открыто 917 участков из 955. Остальные, закрытые, примут избирателей в основной день голосования. Кстати, в регионе из общего количества участков 466 находятся в городе, а 489 - в сельской местности.
С самого открытия участка для голосования № 9 в деревне Хальч многолюдно. В списках 938 избирателей. Кандидатов в депутаты люди хорошо знают - давно взвесили, кто чего стоит по реальным делам. Настало время выбирать. Важность момента сельчане понимают, а потому приходят на участки активно, чтобы высказать свою гражданскую позицию и отдать голос за будущее Беларуси. Каждый хочет внести свой вклад.
В период досрочного голосования избирательные участки работают с 12 до 19 часов без перерыва на обед. В сельской местности избирателю предлагают 4 бюллетеня, чтобы принять участие в выборы депутатов всех уровней, в то время как в столице - по два, в областных и районных центрах - на один больше - по три.
Приподнятое настроение и соответствующую атмосферу поддерживают творческие коллективы. Это уже хорошая традиция.
Участие в электоральной кампании - зона ответственности каждого гражданина. Всего же нужно выбрать более 12 тысяч депутатов в местные советы и 110 - в парламент.
Досрочно можно будет проголосовать до 24 февраля включительно. 25 февраля, в единый день голосования, участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов