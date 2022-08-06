Как проходит главная битва белорусской армии за урожай - в проекте "Диспозиция"

Как известно, что посеешь, то и пожнешь. Например, коллективное стадо Запада пожинает бурю в Украине. И продолжает сеять раздор в других частях планеты, заставляя военных расчехлить оружие даже у далекого Тайваня.

Наши военные тем временем также вступили в битву за урожай, как и в прежние годы. И, наверное, это самая позитивная армейская новость во всем регионе. О белорусской стабильности - в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Ну и обстановочка в мире… Почти как в это же время в 1914-м. Эрцгерцогиней только едва не стала Пелоси. Отличие в том, что она прекрасно понимала, к чему может привести ее шалость. Зато миг славы словила. Хотя. Есть версия, что Нэнси таким образом хотела отвлечь внимание белорусской армии от уборочной страды. На провокации у границы наши войска не реагируют, вот в бой и бросили джокера. Шутки, конечно, шутками, но армия белорусская и вправду включилась в главную, надеюсь, свою в этом году битву - за урожай! Военные оказывают помощь аграриям в Гродненской и Витебской областях. Вывезли с полей уже тысячи тонн пшеницы и рапса.

Сформирован сводный автомобильный взвод, который осуществляет свою деятельность в трех районах. Продовольственная безопасность становится ключевой составляющей национальной безопасности. Поэтому и руководство Вооруженных Сил, и руководство командования этому вопросу уделяют пристальное внимание. Мы, в том числе делаем свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Роман Корольков, заместитель начальника штаба тыла Западного оперативного командования ВС Беларуси

Всего на помощь сельчанам вышли несколько подразделений, привлечено порядка 30 единиц техники. Солдаты и офицеры работают, как и положено в армии, без потерь. Колоски сдаются без боя и сбоя.





Я сам родом из деревни и понимаю, что такое уборка урожая. Это процесс для меня важный. Приехали сюда на уборку урожая в помощь. Второй раз уже. В прошлом году был, тоже в Гродненской области, только в другом населенном пункте. Максим Турбан, водитель

Не исключено, что вскоре в сельхозоборот будет вовлечено больше земель, в том числе за счет территории в Докшицком районе, где специалисты противоминного центра белорусской армии проводят разминирование местности. В этом месте в годы Великой Отечественной детонировал арсенал боеприпасов. Военные до сих пор собирают урожай войны, рискуя жизнью.

Мы здесь разминированием занимались в прошлом году. До этого была информация от местного военкомата, что здесь были находки взрывоопасных предметов. Мы приехали сюда выполнять задачу. В прошлом году было обнаружено более 25 тысяч взрывоопасных предметов. Сергей Чубко, заместитель командира группы разминирования

Но наиболее жаркой платформой приложения усилий армии остаются военно-спортивные лагеря. Дети. Военные работают, в том числе с непростым контингентом - ребятами со сложной судьбой. Но когда подростки, как в лагере, в бригаде спецназа, проводят время вместе с разведчиками, перспективы из туманных превращаются в ясные. И неважно, кем потом станут эти юноши - хлеборобами, саперами или политиками.

Этот лагерь стал уже традиционным, и традиционно мы с министром образования его посещаем. Беседуем с ребятами, осматриваем ту материальную базу, на которой они занимаются. Самое главное, что в этом лагере ребята, как правило, с непростой судьбой. Те ребята, которые, может быть, где-то в жизни оступились. И наша главная задача, чтобы они осознали то, что осталось у них там за спиной, и в будущем они стали настоящими гражданами Беларуси. Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси