Как проходит голосование на избирательном участке в спорткомплексе "Раубичи"

"Раубичи" - один из самых известных биатлонных комплексов, Мекка белорусских зимних видов спорта. Накануне спорткомплекс отпраздновал 50-летие. Сохраняется ли праздничный антураж и как проходит голосование на местном избирательном участке под номером 77, рассказал корреспондент АТН Станислав Липский (прямое включение).



