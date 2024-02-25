Как проходит голосование в Боровлянском сельском совете?

Электоральный марафон объединил всю Беларусь. Многолюдно на участках как в городах, так и в небольших населенных пунктах. В Минской области, например, работает почти 900 избирательных площадок. Более сотни из них - в Минском районе.



В единый день голосования в самом крупном сельском совете Беларуси - Боровлянском - находится съемочная группа АТН. Там работает корреспондент Елена Витко.

Качественная медицина, доступное образование, комфортное жилье - для деревни Копище это уже не перспектива, а реальность. А вот каким будет белорусское завтра, определяют в "Школе будущего". Здесь работают сразу два участка.

Несмотря на активность граждан, портрет избирателя составить сложно. Дело в том, что отдать свой голос в пользу развития малой родины и в целом страны приходят как многодетные и молодые семьи, так и люди пожилого возраста, студенты. Кстати, всего на территории Боровлянского сельсовета почти 1200 человек голосуют впервые.