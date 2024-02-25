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Как проходит голосование в Боровлянском сельском совете?
Электоральный марафон объединил всю Беларусь. Многолюдно на участках как в городах, так и в небольших населенных пунктах. В Минской области, например, работает почти 900 избирательных площадок. Более сотни из них - в Минском районе.
В единый день голосования в самом крупном сельском совете Беларуси - Боровлянском - находится съемочная группа АТН. Там работает корреспондент Елена Витко.
Качественная медицина, доступное образование, комфортное жилье - для деревни Копище это уже не перспектива, а реальность. А вот каким будет белорусское завтра, определяют в "Школе будущего". Здесь работают сразу два участка.
Несмотря на активность граждан, портрет избирателя составить сложно. Дело в том, что отдать свой голос в пользу развития малой родины и в целом страны приходят как многодетные и молодые семьи, так и люди пожилого возраста, студенты. Кстати, всего на территории Боровлянского сельсовета почти 1200 человек голосуют впервые.
Электоральный марафон - для всех период ответственный. Но в основной день голосования для избирателей подготовлена культурно-развлекательная программа. На одном из участков, например, работает выставка детского творчества, звучат популярные мелодии.
Концерты и выставки, фотозоны, а еще спортивные турниры, семейные квесты, дегустации -выборы в Беларуси - это еще и насыщенная программа.
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