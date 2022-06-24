Как проходит летняя оздоровительная кампания в детских лагерях?

Оздоровительный сезон в детских лагерях в самом разгаре. Чтобы каникулы запомнились, работают тематические смены спортивной, патриотической, экологической направленности. Активно лето проходит не только в лагерях с круглосуточным пребыванием, но и в пришкольных. Дети под присмотром опытных педагогов, предусмотрены экскурсии, интерактивные игры, соревнования. А для желающих заработать первые деньги открыты трудовые смены. Как проводят каникулы белорусские школьники, расскажет Марина Романовская.

Соревнования по волейболу, баскетболу, теннису. А еще творческие конкурсы, дискотеки. Скучать в этом загородном лагере у детей попросту нет времени.

У нас основная деятельность - это спортивно-массовые мероприятие и культурно-массовые мероприятия, все организовано. Хорошие спортивные площадки у нас есть, в этом году мы приобрели бассейн. Александр Шпилевский, начальник оздоровительного лагеря "Энергетик"

У нас на балансе два оздоровительных лагеря - это "Юность" Лукомской ГРЭС и "Энергетик" "Витебскэнерго". Сделаны колоссальные ремонты, приведено все в соответствие для того, чтобы дети могли достойно оздоровиться. Владимир Диклов, заместитель гендиректора РУП "Витебскэнерго"

Оздоровление детей

С удовольствием дети проводят время и на берегу живописного озера. За три летних месяца оздоровление в лагере "Энергетик" пройдут около 800 школьников.

В Витебской области три десятка стационарных загородных лагерей. Во время каникул они примут около 17 тысяч школьников. И чтобы лето детям запомнилось, взрослые приложили максимум усилий.

Для детей открыты спортивные лагеря

Разнообразными активностями наполнен день и в лагере дневного пребывания. Родители могут быть спокойны: в бассейне всегда теплая вода, дети под присмотром опытного тренера. После занятий сытный обед.

Детки под моим контролем находятся, они занимаются как в спортивном зале, так и в бассейне. Существуют четыре группы: 2 старшие и 2 младшие. Старшие ходят трижды в неделю. Младшие - два раза в неделю. Юрий Клемпарский, инструктор-методист ФОК "Витебскэнерго"

Занятия на открытой воде - самые долгожданные для воспитанников гребной школы "Альбатрос". Полгода они проводят в спортзале, поэтому возможности отточить навыки в акватории озера радуются и дети, и взрослые.

"Очень хорошо. Это гораздо лучше, чем сидеть на диване и залипать в телефоне, как нынешняя молодежь. И это очень увлекательное времяпрепровождение".

"Мои планы на это лето - хорошо научиться кататься на каноэ и в соревнованиях занимать первые места".

Традиции гребли на байдарках и каноэ зародились в Лепеле еще в 80-е и поддерживаются до сих пор. Воспитанниками СДЮШОР школьники становятся с 9 лет и уже в 10-11 выходят на свои первые старты. Немало учащихся вернулось в спортшколу уже в качестве тренеров. В их числе Илья Полонский. Мастер спорта международного класса, чемпион Европейских студенческих игр 2018 года, участник чемпионата мира 2019 в Португалии - отличный пример для подрастающих атлетов.

Мы же на озере. Самый лучший вид спорта! Для детей поставил цель: 200 километров за месяц им надо проплыть. Это дети 13-14 лет. Младшие, конечно, они просто учатся. Илья Полонский, тренер-преподаватель Витебской областной СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ "Альбатрос"

Познавательную программу для учеников 8-й средней школы Орши подготовили представители Департамента охраны. Дети увидели, как работает кинолог со служебной собакой.

Трудовое лето

Для тех, кто во время летних каникул хочет пополнить личный бюджет, открыты трудовые смены. Составлен график работы с обеденным перерывом. Старшеклассники уже знают, на что потратят первые заработанные деньги.

"Сейчас мы в основном занимаемся прополкой. Работа абсолютно не новая и не вызывает никаких сложностей. Также занимаемся поливом".