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Как проходит ликвидация последствий разгула стихии в Гомельской области

Как проходит ликвидация последствий разгула стихии в Гомельской области

Энергетики завершают работу по восстановлению системы электроснабжения Гомельской области.

Подключенными к дизель-генераторам пока остаются 6 населенных пунктов. До конца недели отремонтируют несколько воздушных ЛЭП и переведут их на постоянную схему.

Обследовано около полутысячи садоводческих товариществ. Проблемы остались по шести - там оборваны провода и требуется замена трансформатора. Вопросы закроют за один-два дня.

Дороги после урагана расчищены, сейчас коммунальные службы убирают упавшие деревья и ветки с обочин трасс.Уборкой и вывозом мусора занимаются коммунальщики, МЧС, лесники, военные и добровольцы.

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