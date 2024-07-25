Как проходит ликвидация последствий разгула стихии в Гомельской области

Энергетики завершают работу по восстановлению системы электроснабжения Гомельской области.

Подключенными к дизель-генераторам пока остаются 6 населенных пунктов. До конца недели отремонтируют несколько воздушных ЛЭП и переведут их на постоянную схему.

Обследовано около полутысячи садоводческих товариществ. Проблемы остались по шести - там оборваны провода и требуется замена трансформатора. Вопросы закроют за один-два дня.