Как проходит модернизация сельской медицины в Беларуси?

Деньги были выделены районным исполнительным комитетом. Затраты только на материалы. Все остальное мы выполняли собственными силами. Переходим к следующему объекту - также в агрогородке с большим количеством населения. С начала года мы проехали, посмотрели все ФАПы: где какие виды работ нужно выполнить. Планируем в этом году все осуществить.

Андрей Прохоренко, главврач Червенской центральной районной больницы

