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Как проходит модернизация сельской медицины в Беларуси?

Сделать медицину доступной и качественной для всех: от больших городов до малых населенных пунктов - такую задачу поставил Президент Беларуси.

Причем закреплено разделение обязанностей. За лечение и технологии отвечает Минздрав, а за ремонт и необходимое техническое обеспечение - местные власти. Один из успешных примеров модернизации ФАПа - в агрогородке Турец Червенского района. Еще полгода назад в деревянном здании 60-х годов постройки сыпался потолок. Двери и окна прогнили, а стены были в грибке. Сейчас же обновленный медпункт встречает пациентов. А это более 7 сотен жителей четырех близлежащих деревень. Помимо современного ремонта, полностью поменяли оборудование.

Деньги были выделены районным исполнительным комитетом. Затраты только на материалы. Все остальное мы выполняли собственными силами. Переходим к следующему объекту - также в агрогородке с большим количеством населения. С начала года мы проехали, посмотрели все ФАПы: где какие виды работ нужно выполнить. Планируем в этом году все осуществить.
Андрей Прохоренко, главврач Червенской центральной районной больницы

Дедлайн для устранения всех недостатков в медучреждениях - 1 января. Однако исправлять недочеты необходимо уже сейчас.

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