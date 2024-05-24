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Как проходит подготовка к XI Форуму регионов Беларуси и России, который состоится 27-28 июня

На севере Беларуси продолжается масштабная подготовка к XI Форуму регионов двух стран. Напомним, мероприятие пройдет 27-28 июня сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. По-новому заиграет одна из главных достопримечательностей областного центра - Летний амфитеатр. А концертный зал "Витебск" удивит современными декорациями.

О совместных интересах и предварительных договоренностях о сотрудничестве журналисты спросили у председателя Витебского облисполкома Александра Субботина (подробнее в видео).

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