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Как проходит подготовка ко II Играм стран СНГ - подробности в проекте АТН "PRO игры"
С 4 по 14 августа в Беларуси пройдут II Игры стран СНГ. Хотите узнать, как проходит подготовка к играм? Все подробности раскроет проект АТН "PRO игры".
Каждую субботу на "Беларусь 1" и "Беларусь 24", начиная с июня по август 2023 года, всего за 10 выпусков проект представит не только спортивные объекты, где будут проходить соревнования и виды спорта, но и познакомит зрителей с культурой регионов, местными обычаями и традициями. Раскроет все нюансы подготовки к играм: логистика, волонтеры, сувениры, талисман, медицинское сопровождение и т. д. Кроме этого, на примере детских секций покажет, что в Беларуси заниматься спортом можно даже в глубинке. В каждом выпуске обязательно присутствует челлендж. Подключайтесь в 15:45!
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