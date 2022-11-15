Как проходит развитие инфраструктуры в столице для экотранспорта?

Сделать выбор в пользу экологии. Персонального зеленого транспорта становится все больше в столице. Одновременно развивается и инфраструктура: места зарядки, ремонта и хранения всех видов электрогаджетов. Экопередвижению - все больше преференций и в правилах дорожного движения.