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Как проходит реабилитация космонавтов в Звездном городке?
После возвращения с Международной космической станции у Марины Василевской и Олега Новицкого проходит послеполетная реабилитация.
Вечером 6 апреля они приехали в профилакторий Звездного городка, где их встречали не только врачи, а также родственники, друзья, представители Роскосмоса, Академии наук Беларуси, постоянного комитета Союзного государства и дипломаты. Правда, их к космонавтам ближе чем на 4 метра не подпустили медики, ведь организм человека после космической экспедиции сильно ослаблен.
Впереди у Марины Василевской и Олега Новицкого ежедневные физиопроцедуры, прогулки на свежем воздухе, крепкий сон и спокойный график под наблюдением врачей. Все это необходимо, чтобы мышцы быстрее приспособились к гравитации и восстановились после невесомости.
Василий Цыблиев, советник руководителя ЦПК им. Ю. А. Гагарина:
Любой старт, любая посадка - это волнительно. Это со стороны все здорово, на самом деле мы все переживаем, все волнуемся. Но когда ребят сюда привозят, мы немного успокаиваемся: слава богу они уже на месте.
Напомним, Марина Василевская пробыла на МКС 12 дней. За это время она провела несколько научных экспериментов в области микробиологии, по изучению влияния бактерий на организм человека в космосе, а также использования пробиотиков в продуктах питания. Как сообщили в НАН Беларуси, все исследования прошли успешно.
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