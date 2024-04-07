Как проходит реабилитация космонавтов в Звездном городке?

Василий Цыблиев, советник руководителя ЦПК им. Ю. А. Гагарина:

Любой старт, любая посадка - это волнительно. Это со стороны все здорово, на самом деле мы все переживаем, все волнуемся. Но когда ребят сюда привозят, мы немного успокаиваемся: слава богу они уже на месте.