Как проходит республиканский субботник в регионах Беларуси?

В Беларуси субботник! Для большинства этот "рабочий выходной" без официальных костюмов. И будь вы экономист, бухгалтер или журналист, из рабочего инвентаря на выбор лопаты, грабли - все, что поможет сделать нашу страну, где бренд - чистота, еще краше.



Как проходит "зеленый" марафон, расскажут журналисты АТН. На связи регионы.

Благоустройство мемориального комплекса "Озаричи"

Основная локация Гомельской области - мемориальный комплекс "Озаричи". На его реконструкцию, так же, как и на кобринское укрепление в Брестской крепости, будут направлены средства, собранные на республиканском субботнике в этом году.

Мемориал "Озаричи" возведен почти 60 лет назад. За 10 дней его существования фашисты уничтожили более 20 тысяч мирных жителей. Здесь люди содержались под открытым небом на голой земле. Бушевала эпидемия сыпного тифа.



После реконструкции "Озаричи" станут масштабным мемориальным комплексом. Здесь появятся музей, новые скульптурные композиции, будет благоустроена территория. Сегодня участники субботника проводят реконструкцию, расчищают территорию от остатков растительности, убирают прилегающие участки, вывозят мусор.



Планируется, что все реставрационные работы на мемориальном комплексе завершатся уже этой осенью. Открытие объекта запланировано на 7 ноября.



Субботник в Полоцке

Толокой наводят порядок в древнем Полоцке. Одна из знаковых локаций - территория Верхнего замка. В исторической части города возведены новые корпуса Полоцкого кадетского училища. Уже в следующем учебном году здесь начнутся занятия, а пока время благоустроить зеленую зону, расставить мебель в учебных классах.



У кадетов сегодня много помощников. В их числе - работники Центральной избирательной комиссии Беларуси. Участники субботника заливают фундамент, на котором будет установлен памятник военному летчику, Герою Беларуси Никите Куконенко. Выпускник Полоцкого кадетского училища погиб вместе с коллегой Андреем Ничипорчиком, отведя неисправный самолет от жилого микрорайона Барановичей.



Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Человек, который учился в этом кадетском училище, который будет примером для этих мальчишек, девчонок, которые здесь учатся. И, наверное, этот памятник должен напоминать, что самое высокое звание - это звание человека. Кадетский городок расположен на берегу Западной Двины по соседству с Софийским собором. В учебном заведении предусмотрен Центр военной подготовки, общежитие, учебный корпус, спортивный комплекс. Кадеты с нетерпением ждут переезда.

Полочане благоустраивают парки и скверы. Много людей сегодня собралось у Кургана Бессмертия и в парке имени 50-летия Советской власти. Территория была затоплена во время паводка. Самое время привести городскую локацию в порядок.

В Гродненской области наводят порядок в местах воинских захоронений



В Гродненской области сегодня трудятся у памятников воинам освободителям, на территории массовых захоронений мирных жителей и мемориалах на месте сожженных фашистами деревень. Здесь, в деревне Запурье, работают сотрудники областной прокуратуры. Именно они и восстановили картину трагедии этого населенного пункта во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.



Александр Жуков, прокурор Гродненской области:

Сегодня мы не могли быть безучастными и приехали сюда, чтобы навести порядок в этом знаковом месте. По материалам уголовного дела, по показаниям свидетелей, немецко-фашистские захватчики согнали в два дома все мирное население, именно мирное население, другого здесь не было, и, выводя группами лиц, кто попадался, подвергали расстрелу. В сентябре 43-го фашисты расстреляли 48 мирных жителей деревни Запурье. Самому старшему из погибших было 65 лет, самому младшему всего 6 месяцев. А все из-за того, что накануне в окрестностях был убит немецкий комиссар. Сегодня на месте трагедии установлен памятник.



Когда забывают историю, она начинает повторяться. Сегодня мы принимаем участие в облагораживании данного мемориала. Для меня участие в таком субботнике очень знаково и запоминающееся. И вдвойне приятно то, что деньги, перечисленные на этом субботнике, пойдут на восстановление и облагораживание подобных мемориалов. Сегодня сотрудники прокуратуры привели в порядок территорию вокруг памятника погибшим сельчанам, обновили сам монумент.

Андрей Мирошниченко, гродненский транспортный прокурор

