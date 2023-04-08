3.71 BYN
Как проходит Великая суббота у католиков и как они готовятся к встрече главного христианского праздника - Пасхи
Вторая по масштабности конфессия Беларуси - католическая - сейчас отсчитывает последние часы перед вступлением праздника Жизни, праздника Христова Воскресения в свою силу.
Позади Великая предпасхальная неделя. Впереди - надежда, вера, любовь, которые каждый год на протяжении двух тысячелетий не дают человечеству растеряться перед испытаниями и убедиться, что в борьбе между добром и злом Бог всегда с человеком. Глубокие размышления и чистые сердца - так наверняка можно сказать об атмосфере, которая царит сейчас в каждом костеле.
Подробности у Натальи Бордиловской (видео).