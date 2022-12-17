Как проходит внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил - в проекте "Диспозиция"

Продолжается в стране и внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Экзамен имеет ряд серьезных особенностей, как по динамике, так и по спектру задач.

Мероприятие проходит по поручению Президента Беларуси и под руководством Госсекретариата Совета Безопасности. Подробности - в проекте "Диспозиция".

Внезапная проверка. Похоже, это словосочетание для военных скоро станет таким, знаете, рутинным понятием. Мол, проверка так проверка, сделаем. И надо полагать, это и есть одна из ключевых целей подобных экзаменов - научить войска действовать в неожиданных условиях спокойно, оборачивая эту самую неизвестность и внезапность в свою пользу.

Проверка носит широкомасштабный характер, проводится внезапно для руководства Вооруженных Сил . В первую очередь подвергнуты проверке воинские части, входящие в комплект сил немедленное реагирования. То есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в соответствии с предназначением в случае обострения обстановки как на границах Республики Беларусь, так и внутри страны, простым языком говоря - части постоянной готовности. Задачи будут поставлены исходя из анализа опыта проведения Специальной военной операции на Украине. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь

А что показывает Украина? Грош цена войскам, если хромает мобильность. Кстати, споткнуться она может, как та же "Незалежная" демонстрирует, в первую очередь о водные преграды. К тому же понтонно-мостовые переправы порой - чуть ли не единственный путь для полноценного обеспечения своих частей на другом берегу. Это о Херсоне. И потому на проверке белорусской армии преодолению рек - приоритет. День или ночь, лед или почти - инженеры наводят наплавные конструкции. Мотострелковые или танковые подразделения не задержались у них на минуту. Вообще, харизма нынешнего экзамена - интенсивность и непрерывность действий. Войска работают исключительно в движении. Тут и "Хаймерсы" были бы бесполезны.

В нашей Синеокой преобладают водные преграды, озера, реки, каналы. Поэтому в интересах выполнения задач и сокращения сроков перемещения подразделений, конечно же, на их пути будут встречаться различного рода водные преграды. Поэтому серьезное внимание уделяется именно преодолению водных преград различными способами, как и вплавь, так и по наведенным мостовым переправам, также и по паромным переправам. Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования

Наверное, случайно одновременно с проверкой в армии на базе 11-й механизированной бригады прошел учебный сбор с операторами беспилотных летательных аппаратов. В качестве инструкторов выступили российские военнослужащие с определенным опытом.

Особенно заключается в том, что при выборе точек наблюдения, точек взлета для наблюдения, нужно учитывать такие моменты, как ложное направление полета птицы, то есть сбить противника с толку, чтобы не выдать свою позицию соответственно для того же самого наблюдения, какие-то фигуры пилотажа использовать. Инструктор (Россия)

В настоящее время наши войска тихо, но верно насыщаются беспилотниками. Речь причем - о тактическом уже звене. Так что если выпадет вдруг у солдата из кармана дрон, а вы увидите, окликните служивого, а то влетит ему.





На вооружение наших Вооруженных Сил поступило значительное количество квадрокоптеров, практически в каждой роте их несколько штук. Наша задача обучить операторов этих аппаратов умело и качественно выполнять эти задачи. Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь

Кстати, дрон, танк, понтон или автомат - все это вооружение можно не только применить, но и бросить. Прямо на поле боя. Если не вооружено сознание. Сила сыщется, коли душа тверда. В Беларуси на этот фактор давно обратили внимание. И мы не горькие плоды теперь пожинаем.