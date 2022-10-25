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Как проходят белорусские каникулы у детей Донбасса?

Белорусские каникулы у детей Донбасса подходят к концу. Это третья, заключительная смена. За два месяца в нашей стране оздоровились свыше тысячи детей - по 350 человек. 25 октября к детям приехали почетные гости - госсекретарь Союзного государства пообщался с ребятами. Дмитрий Мезенцев отметил, что проект Союзного государства, благодаря которому дети смогли приехать в Беларусь, будет продолжен, к тому же география расширится.

У нас уже есть формат, утвержденный как фрагмент Союзного государства. Выделены уже десятки млн рублей. Мы с радостью оплатили переезд ребят через Ростов сюда, в Беларусь. И, конечно, мы будем вести разговор с главами субъектов Российской Федерации, с руководителями областей Беларуси, чтобы добрый зачин фонда Алексея Талая был масштабно продолжен. Потому что мы сегодня должны помогать этим ребятам забыть сложные страницы, состояться и формировать мечту.
Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства

Для гостей дети подготовили праздничный концерт. В Беларуси они обрели спокойствие и нашли много новых друзей.

Мне очень нравится в лагере, потому что там можно купаться в бассейне, можно покататься на велике.Нет времени скучать, потому что мы не сидим на одном месте. Мы всегда развлекаемся, бегаем.В нас 8 лет стреляли. И мы сейчас просим мира, нам сейчас помогают. Мы рады.
Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства

26 октября у ребят будет последний день пребывания в Беларуси. В программефлешмобы, танцы, песни и даже салют.

Фото: Pixabay

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