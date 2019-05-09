Как проходят торжества в северном регионе. На связи Витебск

На связи Витебск. Там работает наш корреспондент Ольга Масловская.И как проходят торжества в северном регионе?



Здравствуйте! С Днем Победы! В северном регионе страны 9 Мая отмечают по-особому тепло. Праздничное настроение с самого утра охватило жителей и гостей областного центра. Поблагодарить ветеранов за Победу, сюда, на главную площадь Витебска пришли тысячи человек.



У Вечного огня - почетный караул. К монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков легли живые цветы. Память павших героев почтили минутой молчания.







В годы Великой Отечественной войны в Витебской области погибло более 560-ти тысяч человек. Истории своих семей жители региона рассказали, присоединившись к масштабной акции "Беларусь помнит".



В память о погибших воинах и мирных жителях, сожженных деревнях и разрушенных городах - у монумента зажгли лампады.