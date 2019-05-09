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Как проходят торжества в северном регионе. На связи Витебск
На связи Витебск. Там работает наш корреспондент Ольга Масловская.И как проходят торжества в северном регионе?
Здравствуйте! С Днем Победы! В северном регионе страны 9 Мая отмечают по-особому тепло. Праздничное настроение с самого утра охватило жителей и гостей областного центра. Поблагодарить ветеранов за Победу, сюда, на главную площадь Витебска пришли тысячи человек.
У Вечного огня - почетный караул. К монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков легли живые цветы. Память павших героев почтили минутой молчания.
В годы Великой Отечественной войны в Витебской области погибло более 560-ти тысяч человек. Истории своих семей жители региона рассказали, присоединившись к масштабной акции "Беларусь помнит".
В память о погибших воинах и мирных жителях, сожженных деревнях и разрушенных городах - у монумента зажгли лампады.
Сегодня праздник в Витебске проходит сразу на нескольких площадках. Концерты, выставка военной техники, развлекательные игры для детей - в программе много интересного. Свой подарок для горожан подготовил и духовой оркестр, который исполнит победные марши!
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