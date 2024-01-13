Как проходят выходные в канун старого Нового года на горнолыжных курортах Беларуси

Время неумолимо: позади практически половина зимы, пролетели первые две недели января. Активно провести выходные в канун старого Нового года приглашают белорусские горнолыжные курорты. И сюда уже приехали тысячи любителей динамичного отдыха. Не помеха и морозная погода. Какая атмосфера царит на снежных склонах, как чувствуют себя сноубордисты игорнолыжники - выясняла Виктория Шаркова.

Горнолыжные центры открыли сезон еще в начале декабря, и сейчас уже смело можно говорить о том, что он в разгаре. Несмотря на минус 12 и шквалистый ветер, покорять скоростные спуски в Логойский район приехали сотни человек из всей Беларуси.

Эмоции начинаются именно с пункта проката. Ажиотаж здесь небывалый - в предвкушении дофамина в очереди все: от мала до велика. В наличии около 800 пар лыж и 200 сноубордов. Также можно выбрать ботинки, лыжные палки и защитные шлемы. Роль играет и доступность. В выходной день стоимость аренды полного комплекта экипировки на два часа - 25 рублей для взрослого и 17 рублей для ребенка.





Опытные инструкторы готовы обучать всех желающих. Специалисты поставят на лыжи сноуборд-новичков, а также дадут советы любителям быстрых спусков. Но прежде всего - техника безопасности.

По словам любителей активного отдыха, трех часов вполне достаточно, чтобы перепробовать все горки. Всего в Силичах 11 трасс, отличаются они сложностью прохождения. Одну из них "оккупировали" любители катания на тюбингах.

А сразу после спусков можно подкрепиться вкусным шашлыком, чебуреками, горячим чаем или глинтвейном.

Предвидя такой высокий спрос, комплексы подготовились и с предложением. Для желающих прокатиться в особой атмосфере организованы в том числе и ночные спуски.

Если надоели лыжи или сноуборд, можно отправиться на закрытый каток. Здесь тоже своя атмосфера. Коньки найдутся для каждого. Размеры - от 25-го (на ребенка) до 48-го (для взрослого). Цены демократичные. Входной билет вместе с прокатом - 11 рублей по будням и 14 по выходным. Каждый сеанс собирает до сотни человек.