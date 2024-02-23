В Беларуси завершился 4-й день досрочного голосования - какую оценку дали наблюдатели

В Беларуси завершился 4-й день досрочного голосования, и все больше людей воспользовались своим избирательным правом. Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал зарубежным коллегам, которые прибывают в Беларусь, как проходит кампания. Двусторонние переговоры прошли с делегациями Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и России. Встреча состоялась и с наблюдателями Шанхайской организации сотрудничества. Какую оценку дают нашим выборам? Материал Владислава Бондаря.

Как сменялись флаги в Центризбиркоме и делались протокольные фото с делегатами, считайте, показатель - выборы проводим открыто. Да, речь не про ангажированную ОБСЕ. Хотя и европейских наблюдателей аккредитовано больше 2 десятков, подчеркнем, независимых. Это к вопросу прозрачности. На двусторонних переговорах своих зарубежных коллег наш председатель ЦИК встречал как партнеров и друзей.

В Узбекистане прошлый год - это двойная электоральная. Весной - правки в Конституцию, летом - внеочередные президентские выборы. И Беларусь в числе наблюдателей и представителей избирательного органа уже тогда говорила - можем сотрудничать больше.

Ускорили сближение и на уровне лидеров во время недавнего визита в страну нашего Президента.

Возраст большинства избирателей Узбекистана до 35 лет.

Увидели у нас, как повышаем электоральную культуру среди молодежи, и предложили сотрудничество.

А развитие нашего IT-сектора - чем не повод вместе осовременить избирательный процесс?





Люди хотят свои избирательные права использовать как можно быстрее, эффективнее и без всяких внешних вмешательств. Это тоже большое достижение развития сегодняшних IT-технологий, а в Беларуси IT-технологии имеет очень высокое развитие. Зайниддин Низамходжаев, председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана

Едва приземлились, и сразу видно, что в стране выборы. Так уже делегация Таджикистана отметила и городские банеры с "единым днем", и оперативные заметки в телеэфирах. Кроме информационной работы и вся избирательная кампания - по высоким международным стандартам, в чем убедились лично на избирательном участке.





Создаются все условия, чтобы люди шли на выборы, голосовали свободно, выражали свою волю, выбирали тех кандидатов, которые достойны. Бахтиер Худоёрзода, председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана

Избирательная - для всех! И это также про возможность досрочного голосования. Определяем летописцев наших законов, помощников в решении проблем. Но ведь кому-то надо уехать в основной день или же на 25 февраля в календаре - уже свой праздничный повод.

Активной, энергичной и профессиональной работы от нового депутатского корпуса ждет премьер. Роман Головченко со своими кандидатами уже определился и подчеркнул, что правительство рассчитывает на работу в тандеме с парламентом. Ведь по Конституции роль законодателей прибавила в весе.

По выборам в депутаты Мингорсовета мне лично только один знаком кандидат, то в Палату представителей - пришлось задуматься. Хотя я заранее готовился и попросил и материалы у этих кандидаток. Но задумался, потому что я этих людей знаю лично. И они все достойны. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

А на этом участке в Минске можно было встретить даже Деда Мороза, пусть и без шубы, седой бороды и грима, главный исполнитель роли в стране - заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивилов - тоже проголосовал досрочно.





Я голосую заранее, потому что 25-го у меня большой выездной концерт. 25-е число - это крайний срок, когда должны все проголосовать и отдать свой голос за тех депутатов, которые будут для нашей Беларуси и для людей, а так же для Республики Беларусь будут делать хорошие добрые дела. Владимир Радивилов, заслуженный артист Беларуси

Все по нормам и законам, а члены комиссий с работой справляются четко и грамотно, оценка главы миссии наблюдателей СНГ. Сергей Лебедев проверил избирательные участки Дзержинского района. Совсем не та картина, которую малюют о нашей стране на Западе.

Критиковали они нас, наверное, и будут критиковать. И поэтому решение руководства Беларуси не приглашать западных наблюдателей, я уже говорил об этом, вполне логично и обоснованно. Ну, нечего приезжать сюда, чтобы искать какие-то там вымышленные, честно говоря, подвохи в организации выборов, нарушения. Сергей Лебедев, глава Миссии наблюдателей от СНГ

О том, что кампания в стране проходит в штатном режиме, председатель ЦИК уведомил представителей всех делегаций, а наблюдатели от ШОС подчеркнули: миссия будет беспристрастной и объективной.





Все члены миссии уже прибыли в Минск. Мы провели уже первое организационное заседание, определили задачу, план работы, распределили всех членов миссии на группы, закрепили за ними участки, которые необходимо посетить. При этом хотел бы отметить, что участки определяем мы сами, миссия наблюдателей, без какого-либо влияния или давления со стороны. Нурлан Ермекбаев, заместитель генерального секретаря ШОС, глава Миссии наблюдателей