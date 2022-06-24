Избранные? Кого пригласили на бал в БГУ?

Лучших выпускников Белорусского госуниверситета - ведущего вуза страны - пригласили на бал. Последний учебный год для студентов выдался особенным: вместе встретили вековой юбилей БГУ, повысили престиж университета в мировом рейтинге.

Какой запомнят студенческую жизнь? В репортаже Владислава Бондаря.



Такая студенческая традиция географического факультета БГУ Карину Лис не подводила - университет заканчивает с красным диплом. В университетском Музее землеведения в преддверии бала выпускников и сама сияет как минералы на витринах. Эти горные породы изучала 4 года, осваивая профессию.



Моя специальность называется космоаэрокартография. Первое мнение, наверное, у людей, которое о ней складывается и вопрос звучит таким образом: ты полетишь в космос? Нет, немножечко не совсем та сфера, но она все равно связана с космосом. Дело в том, что мы создаем карты, используя данные с космической съемки. Карина Лис, выпускница факультета географии и геоинформатики БГУ



За отличия в учебе и научную деятельность Карину Лис уже в четвертый раз пригласили на бал в ведущем вузе страны. Но этот - особенный.



Впервые бал выпускников БГУ проходит во внутреннем дворике, обновленном к столетию университета. Именно это место считается сердцем вуза, ведь здесь когда-то появились одни из первых факультетов. Теперь двор родного университета запомнится еще одним важным и трогательным событием для полтысячи вчерашних студентов.







Отличники, научные деятели, артисты и спортсмены. На бал приглашены те, чья университетская молодость не просто проходила ярко, помогала держать высокую планку престижного вуза. И в этом году БГУ поднялся в мировом рейтинге “QS” на 7 позиций. Рекордный результат в истории университета. Гордость для выпускников.



К БГУ я просто с огромной благодарностью и любовью отношусь, поэтому так немножко оставлять это место чуть-чуть пока что грустно. Арина Анисова, выпускница филологического факультета БГУ



Воспоминания о вот этих годах учебы - такая теплая память, которая уже имеет грустные оттенки, потому что это время заканчивается. Иван Аземша, выпускник юридического факультета БГУ



Конечно, это волнение прежде всего, а второе - это гордость, наверное, за себе, за то, что я попал на это мероприятие. Уходить отсюда не хочется, хочется здесь остаться. Даниил Ярмольчик, выпускник исторического факультета БГУ



На смену пяти тысячам выпускников БГУ уже в сентябре придет почти такое же количество первокурсников. Для них вуз подготовил две новых специальности. На факультете географии и информатики начнут готовить профессионалов в области технологии туризма и экскурсионной деятельности.



Вторая специальность - на биофаке. Биологическом факультете. Она называется биоинженерия и биоинформатика, совершенно уникальная вещь, потому что примерно половина дисциплин - это дисциплины IT-профиля. И это вот сочетание с биологией - оно не просто сегодня востребовано, оно как бы является самим воплощением тех передовых технологий, которые есть сегодня в мире. Андрей Король, ректор БГУ

