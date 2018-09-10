ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как прошел День города, в цифрах рассказали в Мингорисполкоме

По-настоящему спортивные выходные выдались в Минске. Свои медали в разных состязаниях получили десятки тысяч человек.

Завоевать свое золото, серебро или бронзу могли не только профессиональные спортсмены, но и любители, белорусы, которые своим примером показывают, что такое здоровый образ жизни. Победителей определили в регате на байдарках и каноэ, турнирах по баскетболу, силовому экстриму, а также в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках с участием Главы государства. Награды победителям и призерам соревнований вручила Глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Как прошел День города в цифрах, рассказали в Мингорисполкоме. Итак, минчане и гости столицы съели 4 тонны шашлыка, выпили 10 тысяч литров кваса. Общий товарооборот ярмарок только в центре города за 2 дня составил более 300 тысяч рублей. В выездной торговле приняли участие 600 магазинов, кафе и ресторанов. Только у Дворца спорта было организовано около полутора тысяч посадочных мест.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все