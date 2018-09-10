Как прошел День города, в цифрах рассказали в Мингорисполкоме

По-настоящему спортивные выходные выдались в Минске. Свои медали в разных состязаниях получили десятки тысяч человек.

Завоевать свое золото, серебро или бронзу могли не только профессиональные спортсмены, но и любители, белорусы, которые своим примером показывают, что такое здоровый образ жизни. Победителей определили в регате на байдарках и каноэ, турнирах по баскетболу, силовому экстриму, а также в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках с участием Главы государства. Награды победителям и призерам соревнований вручила Глава Администрации Президента Наталья Кочанова.