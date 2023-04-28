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Как прошел I съезд Белорусского общества симуляционного обучения в медицине
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Торжественно открылся I съезд Белорусского общества симуляционного обучения в медицине на базе Республиканской клиники управделами Президента. Участниками в режиме видеоконференции стали врачи-специалисты, студенты медвузов и преподаватели. Прошли мастер-классы по реанимационным мероприятиям с использованием робота-симулятора, отработали навыки операции на сердце в условиях искусственного кровообращения. 2 500 симуляторов уже стоят в колледжах и 800 в вузах.
Для пациентов, которым оказывают помощь молодые специалисты, это, безусловно, больше безопасность. Второе - симуляционное обучение - это стандартизация. Пациенты разные, поэтому мы обучаем от стандартной процедуры до симуляторов разными моментами катастроф, которые могут случаться. Мы можем смоделировать любую ситуацию, которая может возникать при лечебном процессе, где участвуют пациент и доктор.
У нас уже есть симуляционные центры практически во всех медицинских колледжах. Они решают все этапы, которыми занимаются в рамках своих образовательных программ. У нас прекрасные симуляционные центры в медицинских университетах.
Отрадно, что с Беларусью все время мы плотно сотрудничаем. Многие наши коллеги из Беларуси являются членами российского общества. Я уверен, что мы дальше будем продолжать наше сотрудничество, будем обмениваться опытом.
Цель деятельности общественного объединения - содействие внедрению в здравоохранение новых технологий, удовлетворение профессиональных интересов в сфере симуляционного медобучения.