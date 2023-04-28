Как прошел I съезд Белорусского общества симуляционного обучения в медицине

Для пациентов, которым оказывают помощь молодые специалисты, это, безусловно, больше безопасность. Второе - симуляционное обучение - это стандартизация. Пациенты разные, поэтому мы обучаем от стандартной процедуры до симуляторов разными моментами катастроф, которые могут случаться. Мы можем смоделировать любую ситуацию, которая может возникать при лечебном процессе, где участвуют пациент и доктор.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси