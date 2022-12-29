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Как прошел новогодний бал во Дворце Независимости - смотрите на "Беларусь 1"

1 января на "Беларусь 1" смотрите телеверсию новогоднего бала во Дворце Независимости. Он подарил массу эмоций и впечатлений участникам, а это более 300 человек. В их числе те, кто своими талантами и успехами прославляет страну. В эфире в 16:25.

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