Как прошел новогодний бал во Дворце Независимости - смотрите на "Беларусь 1"

1 января на "Беларусь 1" смотрите телеверсию новогоднего бала во Дворце Независимости. Он подарил массу эмоций и впечатлений участникам, а это более 300 человек. В их числе те, кто своими талантами и успехами прославляет страну. В эфире в 16:25.