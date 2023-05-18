Как прошел открытый день на выставке MILEX-2023

Завершился второй день работы международного военно-технического форума MILEX-2023. Тематические разделы представляют весь спектр технологий для обороны и безопасности государства: лазерные системы, микроэлектронику и тяжелую технику. Как отметили в Госкомвоенпроме, почти полторы сотни образцов вооружения, военной и специальной техники новые и демонстрируются впервые. Чем заинтересовала выставка простых белорусов, узнал Александр Смирнов.

18 мая на выставке MILEX день открытых дверей. А это значит, что любой желающий мог прийти и ознакомиться с новинками оборонной промышленности. Самая эффектная часть экспозиции расположилась на открытой площадке. Именно здесь видно, что такое мощь армии. Один из китов, на которых она держится, - танковые войска. Т-72 БМ2 можно считать полностью белорусским. От советского образца остались только корпус и башня. Системы наблюдения и наведения, защита, повышенная автономность - все собственного производства.

Минский НИИ радиоматериалов специализируется на самых тонких технологиях - полупроводниковой микроэлектронике. Освоен полный цикл - от фотошаблонов до готовых модулей, которые применяются и в военных, и в гражданских сферах. Работают на внутренний рынок и на экспорт, другими словами - решают важнейшую задачу импортозамещения.

На основании этих элементов создаются высокоточные датчики, которые используются в различной технике. После этого создаются управляющие системы. Здесь представлены датчик деформации, система контроля перегрузов, метеостанция, контроль утечек угарного газа. Александр Здобников, замдиректора ОАО "Минский НИИ радиоматериалов"

Разработка словно из фантастических фильмов - лазер против беспилотников. Она демонстрируется впервые перед большой аудиторией. Система предназначена для обнаружения и уничтожения воздушных объектов. Комбинированная система СВЧ в компоновке с оптикой, которая работает в различных спектральных диапазонах. Функционирует в любое время суток и при любых погодных условиях. При этом разработка позволяет обнаруживать беспилотные летательные аппараты на предельно малых высотах и идентифицировать их. Стоимость системы составляет 2,5 млн долларов.





На системе есть радиолокатор, который позволяет сначала обнаруживать беспилотники, дальше проводится идентификация, чтобы отличить беспилотник от птицы, дальше действует лазерный боевой модуль для уничтожения цели. Алексей Шкадаревич, директор предприятия по разработкам в области оптико-электронного высокоточного приборостроения

Иран - один из лидеров мирового рынка вооружения - представил самую широкую линейку передовых технологий. Как рассказали представители делегации, они очень рассчитывают на усиление контактов как с белорусскими компаниями, так и с другими партнерами, представленными на выставке.





Участие в данной выставке дает нам возможность представить наши достижения и продукты в области электроники, боевых электронных систем связи, различных типов дронов и различных типов оружия, ракет, легкого и тяжелого вооружения и других систем военного назначения. Возможность быть частью этого форума дает прекрасные перспективы для взаимодействия и заключения взаимовыгодных договоренностей для расширения сотрудничества в будущем. Реза Ализаде, представитель иранской делегации