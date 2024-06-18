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Как прошел первый день прослушивания на шоу "Фактор.by" в Витебске
"Фактор.by" снова в деле. Четвертый сезон самого рейтингового шоу Беларуси 18 июня начал искать новые голоса. Предкастинги стартовали в Витебске. Подробности в сюжете Лидии Заблоцкой.
В 9 утра центр Витебска слушал колоритный дуэт трактора и казаха из Воронежа. Это Ринат. И его голос официально первый в очереди на обнаружение "Фактора.by".
Ехал сюда около 12 часов. С 5 утра сижу и жду начало кастинга.
Самое талантливое, рейтинговое шоу снова и международное. Половина историй сегодня с русской пропиской. До Витебска им рукой подать. Но напор такой, что и до Бреста бы доехали. Такое сильное желание "Фактор.by" покорить.
Хорошо и тем, кто дома. Атмосфера располагает к откровениям.
"Сколько живу, столько пою друзьям, семье, когда на даче работаю", - поделился участник прослушивания на шоу "Фактор.by".
Потому команда Белтелерадиокомпании и снова как в первый раз в турне.
В полдень "Фактор.by" запел. Здесь строители, бухгалтеры, учителя и студенты. Сессии и рабочий вторник - не помеха, чтобы отпроситься на заветные 15 минут.
В судьях девушки, сканирующие искренность. Они знают о любви народной все. Настя Кравченко мысленно раздавала ромашки и сама вспоминала, как в первый сезон приходила первый серьезный кастинг на "Х-фактор".
Я проходила кастинг два раза, в том числе в Минске. Хотела использовать все шансы. Здесь мы ожидаем харизматичных людей, которые ворвутся на сцену и заполнят собой все пространство, влюбят нас в себя.
Влюблялась и муза "Славянского базара в Витебске". Та, что знает, как через искусство прийти к миру и взаимопониманию.
К нам пришли талантливые, искренние, позитивные люди. А пришли потому, что в нас верят. Думаю, у нас тоже будет чем порадовать наших зрителей в новом сезоне.
Несмотря на день будний, мы услышали 20 историй. Сколько из них достойны телекастинга, организаторы держат в секрете.
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