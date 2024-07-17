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Абитуриенты со всей Беларуси приезжают в Минск, чтобы подать заявления на обучение в милицейские вузы

В Беларуси продолжается вступительная кампания для будущих милиционеров, следователей и экспертов. Абитуриенты со всей страны приезжают в Минск, чтобы подать заявления на обучение в милицейские вузы - Академию МВД и Могилевский институт МВД. Традиционно набор проводится по трем специальностям.

За ходом кампании наблюдала Виктория Радевич (подробности в видео).

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