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Как прошел учебный сбор территориальной обороны в Солигорске
Они готовы защитить свою семью, свой дом и свою землю. Учебный сбор территориальной обороны прошел в Солигорске. Участие в тренировке приняли призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, в который вошли добровольцы. Практический эпизод включал блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательной группы. На сборе представили образцы вооружения внутренних войск, МЧС и охраны Нацаэропорта. Экзамен позволил оценить качество подготовки и степень квалификации личного состава.
Неизгладимое впечатление оказали тренировки в Осиповичах с ребятами из "Вагнера". Наверное, это самое яркое впечатление, потому что видно, что ребята много чего прошли, много чего умеют, много чего знают.
Вы сегодня видите, как из подручных средств мы делаем мобильные автомобили для ведения борьбы с диверсионными разведывательными группами, огневую поддержку. Мы видим сегодня в условиях проведения современных операций, какую роль играют беспилотные летательные аппараты, причем различных модификаций. Мы понимаем на самом деле, какие риски и угрозы несет эта техника, насколько сложно от нее получить защиту. Поэтому мы для этого и проводим сборы соответствующие, для того, чтобы мы понимали, куда движется современное вооружение, что нам надо для выполнения задач территориальной обороны, как этому противодействовать.
Обеспечение мер военного положения, сохранение общественного порядка совместно с органами внутренних дел - это то, чему особенно уделили внимание во время тренировки. И сборы такого рода будут проводиться на регулярной основе.
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