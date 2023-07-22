Как прошел учебный сбор территориальной обороны в Солигорске

Вы сегодня видите, как из подручных средств мы делаем мобильные автомобили для ведения борьбы с диверсионными разведывательными группами, огневую поддержку. Мы видим сегодня в условиях проведения современных операций, какую роль играют беспилотные летательные аппараты, причем различных модификаций. Мы понимаем на самом деле, какие риски и угрозы несет эта техника, насколько сложно от нее получить защиту. Поэтому мы для этого и проводим сборы соответствующие, для того, чтобы мы понимали, куда движется современное вооружение, что нам надо для выполнения задач территориальной обороны, как этому противодействовать.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома