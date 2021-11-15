Как прошел восьмой день замерзших и обездоленных иностранцев в надежде оказаться в Европе

Еще утром все эти люди думали, что следующую ночь они проведут на территории Евросоюза... В различных интернет-ресурсах, телеграм-каналах и среди беженцев ходили слухи, что сегодня их заберут немецкие города. Это оказалось не что иное, как информационный вброс польской стороны. Как прошел восьмой день замерзших и обездоленных иностранцев в надежде оказаться в так называемой демократической Европе. Моменты дня собрал Андрей Сыч (видео).

