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Как прошел второй этап ралли-рейда "Шелковый путь"
От Уфы до Магнитогорска. Второй этап одного из главных ралли-рейдов мира - "Шелковый путь" - прошел между этими двумя городами России. Общая протяженность составила 571 км, а спецучасток растянулся на 245 км, старт прошел прямо у подножья Уральских гор. Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТ авто" под руководством Сергея Вязовича финишировал на третьем месте. От победителей - команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Андрея Каргинова - отставание в 4 минуты 50 секунд. Вторым до Магнитогорска добрался пятикратный победитель ралли "Дакар" россиянин Эдуард Николаев. Напомним, первый этап Вязович завершил также в первой тройке, став вторым. Выше на стартовом спецучастке был другой экипаж "МАЗ-СПОРТ авто" - Алексея Вишневского.
9 июля участников ралли-рейда ждет третий этап. Он пройдет по Магнитогорску, а дистанция составит 346 км. В этом году маршрут "Шелкового пути" пролегает по девяти городам. А завершится ралли 15 июля в Москве.
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