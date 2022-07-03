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Как прошла церемония возложения цветов и венков в мемориальном комплексе "Курган Славы"?
Закончилась прямая трансляция церемонии возложения цветов и венков в мемориальном комплексе "Курган Славы". Там и в эти минуты особенная, торжественная атмосфера. Люди несут цветы в память о тех, кто в военное лихолетье отстоял для нас нашу свободу и мирное небо.
Курган Славы
Это яркие аккорды республиканской акции, которая охватила 27 городов, поселков и деревень, удостоенных почетного вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Величественный курган как страж исторической памяти показывает нам тот легендарный рубеж, откуда началось наступление советских войск, уничтожившее захватчиков. Здесь замкнулось кольцо Минского котла, в который попали более 150 тысяч гитлеровцев. Так победно завершился первый этап стратегической наступательной операции "Багратион". В Беларуси помнят цену свободе: погиб каждый третий житель республики. В их память венок от главы государства.
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости. Днем освобождения сердца нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Эта судьбоносная в истории белорусского народа дата навсегда вписана в календарь главных государственных праздников. Президент заметил, что этот ежегодный ритуал - дань памяти героям. Это самое малое, что мы можем сделать во славу тех, благодаря кому живем, создаем семьи и растим детей.
У Кургана много молодежи. Это отметил и глава государства. Пришло время новому поколению перенимать эстафету и поддерживать Вечный огонь этой памяти.
Подножие Кургана Славы сегодня просто утопает в цветах.
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