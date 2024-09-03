Как прошла встреча Лукашенко со студентами вузов северного региона страны

Уделить особое внимание подготовке кадров инженерных специальностей - один из важнейших акцентов встречи Президента Беларуси со студентами вузов северного региона страны. Мероприятие состоялось 2 сентября в формате открытого микрофона. Беларусь заинтересована в профессионалах своего дела, ведь будущее страны в руках талантливых и перспективных. Беседа в ВГУ им. П. М. Машерова получилась запоминающейся, резонансной - это мнения белорусских студентов. О том, как проходил важный урок, рассказала Марина Романовская.

"Сфера программирования безгранична, ты можешь развиваться, где хочешь", - поделился мнением витебчанин Егор Кузнечик. С выбором специальности "программная инженерия" юноша определился в старших классах. Усердно изучал математику и информатику, участвовал в исследовательских проектах. И вот золотой медалист в числе первокурсников Витебского госуниверситета имени Петра Машерова. Весомый плюс, что на пути к мечте стать айтишником даже не пришлось переезжать из родного города, скажем, в столицу. Все возможности стать высококлассным специалистом есть и в региональном вузе.

Многие студенты уже с третьего курса работают. И мне это очень симпатизирует. Я хочу приносить пользу нашей стране и людям, сделав свой вклад в развитие IT-сферы нашего государства. Егор Кузнечик, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова

В распоряжении студентов факультета математики и информационных технологий научно-исследовательские лаборатории и учебные центры. Специалисты такого профиля нужны без исключения всем отраслям экономики. В частности, студенты разрабатывают программное обеспечение с использованием методов искусственного интеллекта для медицины. Многие жизненно необходимые проекты уже успешно внедрены в практику.

Программисты с помощью различных данных, которые собирают медики, пишут определенную программу. И вводя данные пациента, компьютер с помощью искусственного интеллекта выдает первичный диагноз. Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова

Чтобы абитуриенты с горящими глазами стремились поступать и на инженерное дело, как на IT, необходимо повышать интерес среди молодежи. Грамотно и по делу о преимуществах незаменимых во все времена специальностей рассуждают студенты - будущее белорусского инженерного сообщества.

"Важно уметь не только нажимать кнопки на телефоне, а еще и розетки починить, и дом построить. И в моей специальности сочетаются две эти области. Я могу и дом построить, и запрограммировать его потом. Моя специальность является действительно нужной в наше время", - считает студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Артем Грибанов.

Я очень благодарен за то, что я могу учиться на бюджете. Для меня будут все дороги открыты, и я смогу стать высококлассным специалистом. Владислав Уголев, студент Витебского государственного технологического университета

О том, что рабочие специальности необходимо поднимать на самый высокий уровень, говорил и глава государства во время открытого микрофона со студентами Витебской области. Подход должен быть комплексным: это и достойная заработная плата, и престиж в обществе. "Инженер" должно звучать гордо.

"Мы немножко отклонились в этом плане, дисбаланс у нас. Мы будем инженерные, рабочие специальности поднимать на самый высокий уровень. Потому что это государству надо, это стратегия, - подчеркнул Президент. - Если мы этим не будем заниматься сейчас, то завтра будет не до гаджетов. Все сегодня - от крестьян и от инженеров в сельском хозяйстве и промышленности".

О престиже профессии, о выборе вуза, о том, как все успеть - во время открытого микрофона студенты не стеснялись задавать вопросы главе государства. Даже личные не остались без ответа.