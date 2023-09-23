ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как прошли областные "Дажынкі" в Зельве

В Зельве прошли областные "Дажынкі". Чествовали аграриев и передовиков жатвы с размахом. По улицам Зельвы праздничным маршем прошли труженики села, руководство районов, сельхозпредприятий, механизаторы - словом, все те, кто своим трудом весь сезон добывали наш каравай.

Гродненщина стабильно демонстрирует лучший результат на протяжении ряда лет. Лучшим среди районов в областном соревновании на уборке урожая зерновых и зернобобовых в этом году стал Гродненский район.

Выставками продукции предприятий области, сельскохозяйственной техники, спортивными соревнованиями, шумными торговыми площадками, звонкими народными песнями, зажигательными танцами и, конечно, счастливыми улыбками участников запомнился праздник в Зельве. В следующем году эстафету фестиваля-ярмарки тружеников села примет город Мосты, с которым неразрывно связана история "Дажынак".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все