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Как прошли областные "Дажынкі" в Зельве
В Зельве прошли областные "Дажынкі". Чествовали аграриев и передовиков жатвы с размахом. По улицам Зельвы праздничным маршем прошли труженики села, руководство районов, сельхозпредприятий, механизаторы - словом, все те, кто своим трудом весь сезон добывали наш каравай.
Гродненщина стабильно демонстрирует лучший результат на протяжении ряда лет. Лучшим среди районов в областном соревновании на уборке урожая зерновых и зернобобовых в этом году стал Гродненский район.
Выставками продукции предприятий области, сельскохозяйственной техники, спортивными соревнованиями, шумными торговыми площадками, звонкими народными песнями, зажигательными танцами и, конечно, счастливыми улыбками участников запомнился праздник в Зельве. В следующем году эстафету фестиваля-ярмарки тружеников села примет город Мосты, с которым неразрывно связана история "Дажынак".
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