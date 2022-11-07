Как прошли соревнования по колке дров?

Своеобразный подарок для представителей СМИ - первый чемпионат по колке дров среди журналистов. Началось все с интернет-ролика, который появился почти месяц назад. Наш Президент, заготавливая дрова для себя, предложил помощь соседям. Так сказать, согреть Европу. История стала вирусной. Кто только не попробовал себя "с топором" в руках. Как итог - соревнования по колке дров и с неожиданным участием главы государства. Катерина Круталевич продолжит.

Это событие сразу было заряжено на результат. Не идеальная, но и неплохая погода для ноября, отличная организация, но главное - люди. Вот они были заряжены стопроцентно на бой.



22 команды: блогеры, телевизионщики, радийщики, печатники, военкоры. Все, кто имеет отношение к прессе и, так или иначе, соревнуется за аудиторию, сегодня показывали себя в другой гонке. Много тренировались, понятно, не у всех есть опыт в колке дров, хотя большинство очень удивило и болельщиков, и коллег.



К моменту начала соревнований появился повод для еще одной волны аплодисментов - на поляне появился Александр Лукашенко. Визит неожиданный, не знал никто, включая журналистов, тем более участников команд. С ролика Президента ведь и начался этот интернет-флешмоб #согреемевропу.



С долей здорового юмора, но и не без переживаний: нашим соседям этой зимой действительно непросто.



Вот он, мастер-класс вживую. Это нелегко - заготовить дрова на зиму, если речь идет о том, чтобы всерьез топить дом, а не приехать на шашлыки. Во-первых, дров нужно немало, во-вторых, порубить так, чтобы еще и сложить. У Президента, как человека деревенского, в этом вопросе, конечно, закалка.



Причем поучиться могли все желающие. Доступ к соревнованиям был абсолютно открытым. Это тоже стиль общения Президента и с прессой, и с людьми. К Александру Лукашенко можно "подойти, сказать, спросить". Да, у Президента, конечно, есть охрана, но они следят за безопасностью, никак не за общением первого лица.



Наконец, официальный старт. Первое соревнование - мужчины. Дисциплина - колка дров. Но правила почти олимпийские. Задача - на время расколоть пять колод. Внимание: без сучков. То есть удары должны быть сильными и чистыми. Заходить на территорию нельзя - щепки летят. Президент сначала смотрит, потом не выдерживает.



Во втором этапе - еще две колоды, уже с сучьями. Вот их нужно расколоть на бревна шириной не больше 10 сантиметров по заболонной части. Знаете что это? Это часть под корой дерева. Или вот такое - разрубить полено четко по отметке. Звучит непросто, правда, но нет преград для патриотов.



И все это на время. Раздевались на ходу - жарко становится на первых минутах, даже если просто смотреть. Вообще в мире колка дров среди, правда, профессиональных лесорубов - целая дисциплина. Есть международные соревнования. И белорусы там не последние. Здесь же для профессионалов организовали отдельное показательное выступление в Беларуси. Это называется "Тимбер-шоу".



Образ сурового лесоруба сильно нарушают участницы - девушки. Профессия давно стала равногендерной. Просто топоры и колоды поменьше. Пресса тоже собрала свои женские команды. В какой-то момент у отстающих появилась сильная фора.



Победу в этой дисциплине своей команде принесла спортсменка из блогеров Полесья. Тягаться с ней было сложно, хотя военкоры были очень близко.



Пока на стартах шла борьба, праздник этим не ограничивался. Полевая кухня, шашлык, кофе, попкорн для малышей, глинтвейн для взрослых. Все вкусно, удобно, от этого ведь тоже зависит атмосфера: было людям комфортно или нет? Президент в том числе оценит кухню. Все белорусское.



И, конечно, куда мы без каши. Это тоже уже наша традиция - на открытом воздухе получается "по особому рецепту".



Полно места, свежий воздух Вячи, многие приехали с детьми. Все время на сцене шел концерт, так что можно было еще и потанцевать. Организаторам удалось сделать хорошо. Такой 7 Ноября подарок журналистам, которые редко в государственные праздники отдыхают.



Пока перекусывали, общались, на стартах считали победителей. Первой в общекомандном зачете стала "Минская правда". Второе место у блогеров Полесья. Третье - информационное агентство "Ваяр". В индивидуальных дисциплинах - дополнительные призы. Всем без исключения соревновавшимся-бомберы от бренда "Лепшы".И отдельный подарок от Президента. Глава государства поучаствовал в цветочной церемонии.



Президенту тоже вручили символический презент от организаторов как автору идеи. Завершился чемпионат под музыку - новый трек обещает стать узнаваемым.

