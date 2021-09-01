Как прошли торжественные линейки в разных уголках Беларуси

Поздравлений, подарков и незабываемых эмоций сегодня было много. И главные виновники торжеств - наши дети. Чего только стоят 7 новых школ. Бобруйск, Гомель, Барановичи, Колодищи, Столбцы и две в столице. Все с расчетом на перспективу, оснащенные, как говорится, по последнему слову техники. Согласитесь, грамотное вложение в наше будущее. Как прошли торжественные линейки - эмоции дня собрала Анастасия Бенедисюк.

С большими букетами цветов и глазами - сегодня у них необычное утро. Смотрят по сторонам будто в поиске родителей. Немного освоившись уже в классе, охотно делятся впечатлениями.

Мальчишки и девчонки повзрослели, никаких поблажек на возраст. Учеба - это прежде всего порядок и дисциплина. Кажется, сегодня они поняли и это.

А еще (и вот это подход) многие пришли с конкретными планами на будущее.

Учеба - командная игра. Школьники, родители, учителя, брать шире - Минобразования и государство - все в одной команде. Просто разными составами выходят на образовательное поле. К учебному процессу сегодня вернулись почти 3 тысячи школ. Первый звонок прозвенел более чем для миллиона учащихся, из них 118 тысяч первоклассников.

В Беларуси открыто 7 новых школ

Первоклашек сегодня больше, чем в День знаний 2020. Урожайнее год и на подарки. Целых 7 новых школ, 2 из которых в столице.

Вот 224-я. В Ленинском районе это первая с бассейном. Там смогут заниматься не только учащиеся. Для других желающих отдельный вход. В школе сделали ставку на профориентацию. Открыты мастерские по техническому труду для мальчиков, швейные и кулинарные - для девочек.





Проезд Университетский, 5. Это еще одна новая столичная школа. Неподалеку находится комплекс "Магистр". В основном там живут люди из сферы образования, поэтому учреждение - настоящий подарок для всей системы. Рассчитана школа на 750 человек.

Есть спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Оборудованы лингафонные кабинеты, а также 4 - информатики. Обучаться там будут и ребята из детского технопарка. Такой симбиоз отразился на уклоне школы - математическом, техническом. Кроме того, в школе есть свой зимний сад, а это уже поле деятельности для будущих ботаников.





После масштабной реконструкции двери распахнула и столичная 25-я гимназия. Старому зданию, которому уже более 60 лет, сделали полный апгрейд. Фасад и крыша новые, заменили окна, преобразили и внутри. Рядом построили новый учебный корпус. Компьютеры, интерактивные доски, мультиборды. Сертификат еще на один - подарок от Совета Республики.

Новая школа в Столбцах встретила первых учеников

А эту новую школу в Столбцах уже назвали объектом стратегической важности. Последнее среднее образовательное учебное заведение там было возведено 40 лет назад. Тир, лыжная база, ресурсные центры построили буквально за год. Школа была включена в инвестиционную программу Минской области. Перерезать ленточку доверили главным героям праздника.

Новый территориальный центр социального обслуживания населения открылся в Дзержинске

Вообще в Минской области сегодня много раз торжественно перерезали ленты. Вот еще один важный объект - новый территориальный центр соцобслуживания населения в Дзержинске. Предусмотрена безбарьерная среда, есть пандусы, лифт, поручни в коридорах и санитарных узлах, шрифт Брайля на табличках, тактильные направляющие.

Что до школ, новоселье отметили сегодня еще в поселке Колодищи Минского района, а также в Гомеле и Барановичах. День знаний – это праздник не только для школьников, но и учителей, среди которых тоже немало новичков. В этом году в систему образования пришли около 6 тысяч молодых специалистов.

Линейка-флешмоб в сельскохозяйственной академии в Горках

А этим ребятам еще предстоит покорять профессиональные олимпы, получив свой диплом. Сегодня для них День знаний в новом статусе первокурсников. Для кого-то и в новой стране. Вот парень за тысячи километров от дома. Приехал из Монголии.

Когда я был маленький, когда я был в школе, я знал и в школе на уроках проходили, что в Беларуси образование очень хорошее высшее. Очень ценится как в нашей стране, так и в других странах тоже. И решил сюда поступить. Я буду инженером-землеустроителем. Ганчулуун Батжаргал, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

Практикоориентированное образование по-прежнему популярно среди студентов. Кстати, из 17 стран, в том числе из Китая и Африки, будут постигать азы работы на земле именно в Горках. Сегодня здесь прозвучал звонок для почти тысячи первокурсников. Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, превратилась в большой флешмоб.

Здорово получать такое качественное образование в стране, не выезжая за рубеж. И тут же можно совмещать и работу, и учебу. Очень хочется приступить уже. Появляются уже новые профильные предметы. Это земледелие, а также кормопроизводство. Окунуться в процесс производства и побывать на предприятиях. Роман Ковтун, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

Вуз этот всегда чуть больше, чем кузница кадров, чуть больше, чем какие-то научные лаборатории. Здесь закладывается основа идеологии, здесь прививается патриотизм. Это важно. Здесь формируется личность будущего белоруса- гражданина, патриота. Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси





Новый стадион в Республиканском училище олимпийского резерва

А это уже училище олимпийского резерва. Там после реконструкции открыли полноразмерное футбольное поле, что должно придать импульс в развитии этого вида спорта в стране. От Белорусской федерации футбола в альма-матер передали мячи и футбольную форму, а Минспорта подарило училищу новый автобус.

Сегодня училище олимпийского резерва празднует не только День знаний, но и 55-летие. За это время там выросла целая плеяда атлетов, которые прославили Беларусь.

День знаний в Университете физической культуры

Чуть меньше года шел капитальный ремонт и модернизация открытых плоскостных сооружений в БГУФК. Теперь студенты в комфортных условиях могут заниматься мини-футболом, хоккеем на траве, теннисом, волейболом и баскетболом. Символический ключ от семи спортивных площадок, которые расположены рядом с легкоатлетическим манежем, получили сегодня первокурсники.

Физкультура важна, но спорт - это же высокие достижения. И если ты не ставишь себе цель стать олимпийским чемпионом, то это неправильно. Мотивация! Каждый из них должен быть патриотом. И у каждого должно быть желание, чтобы флаг был за спиной и гимн звучал твоей страны. Вот от этого гордость прежде всего. Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Особенностью нынешней приемной кампании стало зачисление в ряды первокурсников БГУФК 17 абитуриентов профильного обучения. Два года назад по инициативе университета в некоторых школах были открыты специализированные классы спортивно-педагогической направленности.

Я занимаюсь спортом - современное пятиборье. Это мой любимый вид спорта. И глядя на моих тренеров, хочется тоже передавать свои знания молодому поколению, воспитывать подрастающих малюток. Меня это вдохновляет. Вот почему я здесь. Александра Украженко, студентка Белорусского государственного университета физической культуры





Волнительно как-то. Первый раз в университете, но все равно радостно на душе, что такая уже взрослая и поступила. Кристина Кулешова, студентка Белорусского государственного университета физической культуры